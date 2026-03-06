Три дня для двоих: романтический маршрут по Новосибирску

Выходные с 7 по 9 марта – отличный шанс отдохнуть и провести время вдвоем, не уезжая далеко от дома. В преддверии праздников «ФедералПресс» составил маршрут по самым атмосферным местам Новосибирска. Здесь можно гулять, мечтать, загадывать желания и просто быть счастливыми. Никакой суеты – только город, весна и вы двое.

© РИА "ФедералПресс"

1. Парк «Бугринская роща»

Современный и уютный парк для неспешных прогулок вдвоем. Здесь есть деревянные мостики, удобные дорожки и живописный вид на знаменитый Бугринский мост. В парке оборудованы зоны для пикников, так что можно устроить небольшой перекус на свежем воздухе.

Адрес: улица Саввы Кожевникова, 39а

Режим работы: в будни с 10:00 до 20:00, в выходные с 11:00 до 20:00

Автобусы: № 11, 20, 9, 43 до остановки «Бугринская роща» или «Обогатительная»

Метро: Ближайшая станция - «Студенческая» (Ленинская линия), далее около 4 км пешком или на наземном транспорте.

2. Парк «Городское начало» (Набережная реки Обь)

Широкая прогулочная набережная с панорамными видами на Обь и городские мосты – идеальное место для романтической прогулки и встречи заката. Здесь можно сфотографироваться на фоне реки или пройтись неспешным шагом в приятной компании. В вечернее время включается мягкая подсветка.

Адрес: расположен между железнодорожным и Коммунальным мостами.

Режим работы: Набережная доступна для посещения круглосуточно.

Ближайшая остановка общественного транспорта – «Речной вокзал» (автобусы, маршрутки, метро). От станции метро «Речной вокзал» (Ленинская линия) до набережной можно дойти пешком за 5–10 минут.

3. Заельцовский бор

Чем заняться в Новосибирске 6 марта: программа мероприятий

Сосновый лес прямо в черте города дарит возможность насладиться чистым воздухом и тишиной. Здесь проложены уютные тропинки для пеших прогулок, а также оборудованы лыжные трассы. Приятным дополнением к пейзажу станет наличие величественных сосен. Это умиротворённое место позволит провести время вдвоём и запечатлеть момент парой кадров.

Адрес: улица Парковая, 88 / Дачное шоссе, 18

Режим работы: в будни с 11:00 до 20:00, в выходные с 11:00 до 21:00.

Автобус/маршрутка: № 95 (автобус), № 19, 25, 28 (маршрутка) до остановки «ПКиО Заельцовский»

Метро: станции «Площадь Гарина-Михайловского» (около 4 км), «Заельцовская» или «Гагаринская», далее на наземном транспорте или такси

4. Музей Счастья

Здесь можно познакомиться с «формулами счастья» разных стран, написать свою мечту, загадать желание под волшебным зонтиком и даже получить «кусочек счастья на 100 лет» в подарок. Это место наполнено амулетами, талисманами и позитивом. Музей идеально подойдёт для романтического свидания, которое вы и ваша вторая половинка запомните надолго.

Адрес: улица Щетинкина, 62

Режим работы: с 9:00 до 19:00, по предварительной записи

Стоимость: от 300 рублей

Метро: Станция «Площадь Ленина» (Ленинская линия). От метро пешком около 5 минут

Автобусы: № 1, 12, 13, 23, 28, 36, 44, 53, 95, 98 до остановки «Театр оперы и балета»

5. Скульптурная композиция «Любовь» (Каменное сердце)

Народный памятник всем влюбленным, установленный в центре города. Это каменное сердце, на котором посетители оставляют признания. Отличное место, чтобы оставить свой след в истории города и загадать желание для двоих. По местным поверьям, если девушка проденет руку сквозь скульптуру, это поможет ей обрести семейное счастье.

Адрес: Первомайский сквер (со стороны улицы Советской)

Сквер расположен в центре города на пересечении Красного проспекта и улицы Советской. Ближайшие остановки: «Площадь Ленина» (метро, автобусы, троллейбусы) и «Театр оперы и балета».