Названо самое дорогое направление в Международный женский день

Самым дорогим направлением для путешествия в Международный женский день в России стал поселок Эстосадок в Краснодарском крае. Траты туристов раскрыли аналитики сервиса OneTwoTrip, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

© РИА Новости

Так, за три ночи в пятизвездочном отеле с включенными завтраками двое гостей отдали 165 тысяч рублей. Второе место занял Санкт-Петербург, где трое туристов забронировали номер в гостинице категории «пять звезд» на три ночи без питания за 135 тысяч рублей. Замкнула тройку лидеров Москва — два постояльца сняли номер в роскошном отеле с завтраками за 123 тысячи рублей.

Среди зарубежных направлений самый высокий ценник зафиксирован в Париже — двое путешественников планируют заселиться в гостиницу на две ночи с завтраками за 138 тысяч рублей. Еще двое туристов предпочли провести праздничные выходные на Сейшельских островах — пара ночей там обойдутся им в 114 тысяч рублей. В тройке лидеров также оказался китайский Гуанчжоу — два постояльца заплатили за номер в отеле 107 тысяч рублей.

Ранее россиянкам предложили варианты мини-путешествий по городам страны как альтернативу банальному свиданию на 8 Марта. Первое место в списке занял Санкт-Петербург.