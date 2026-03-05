Автомат, танк и салат оливье: почему состоятельные китайцы штурмуют российские полигоны и платят за это тысячи долларов
Россия стала новым центром притяжения для любителей экстремального отдыха из Поднебесной. После отмены визового режима между странами китайские туристы всё чаще выбирают не только классические экскурсии по Золотому кольцу, но и поездки на военные полигоны. Главные пункты программы — стрельба из автомата Калашникова, метание гранат и даже прогулка на настоящем танке. Стоимость таких туров кусается: японское издание NP оценивает путевку в 173 тысячи рублей, что доступно далеко не каждому жителю КНР, но обеспеченных граждан это не останавливает.
Особый интерес к милитари-отдыху проявляет молодёжь. В социальных сетях Китая набирают популярность видео, где девушки в традиционных китайских нарядах — например, в костюмах принцесс династии Цин — расстреливают мишени из АК-47 или управляют бронетехникой на подмосковных полигонах. Один из таких роликов, снятый блогершей Candy, стал вирусным и вдохновил многих на «выпускной с экстримом». Туристы признаются, что стрельба ведётся холостыми патронами, а гранаты имеют пониженную поражающую способность, но эффект — яркие вспышки и грохот — создаёт полное ощущение боевика.
Туроператоры быстро подхватили тренд. Например, девятидневный тур «Боевые каникулы» за 22,8 тысячи юаней (около 280 тысяч рублей) включает не только военные забавы, но и классическую программу: Кремль, Эрмитаж, балет и даже общение с ручным медведем. В прайс-листах московских агентств — стрельба из АКМ от 300 долларов за день, покатушки на Т-34 за 800–1000 долларов с экипажа и возможность лечь в окоп под проезжающий танк. Военные эксперты сопровождают гостей, инструктируют и следят за безопасностью.
Китайские пользователи соцсетей оставляют восторженные отзывы:
«Это не просто отдых, а способ выплеснуть все рабочие стрессы», — пишут на платформе Xiaohongshu.
Правда, находятся и скептики, которые напоминают, что оружие — не игрушка, а военные игры могут притуплять серьёзное отношение к безопасности. Однако спрос на «танковый туризм» только растёт, и, похоже, в обозримом будущем полигоны Подмосковья станут такой же визитной карточкой России для китайцев, как Красная площадь или петербургские фонтаны.
