В Госдуме предложили вернуть туристический кешбэк

Пока выездной туризм снова переживает трудные времена из-за эскалации на Ближнем Востоке, в Госдуме задумались о дополнительных мерах стимулирования поездок по России для поддержки отрасли.

«Почему мы не хотим вернуться к туристическому кешбэку? Кому он мешал? Давайте вернем его хотя бы для путешествий с детьми. 25% – вполне неплохой кешбэк», – заявил в беседе с «Абзацем» депутат Госдумы Николай Новичков.

По его словам, надо расширять поддержку путешествий по стране, например, увеличить число субсидируемых авиарейсов как между регионами, так и внутри крупных территорий Сибири и Дальнего Востока. Государственные субсидии должны обеспечивать доступность перелетов для граждан, поэтому потребуется большое количество льготных билетов.

Отдельное внимание, как подчеркнул депутат, следует уделить развитию туристической инфраструктуры: строительству и модернизации гостиниц, ресторанов, созданию новых маршрутов, а также расширению аэропортов, дорог и мостов. Дополнительным инструментом стимулирования внутреннего туризма могла бы стать и разрабатываемая парламентариями льготная программа «Никитинская карта».

Программа туристического кешбэка действовала в России в 2020–2022 годах и позволяла вернуть часть средств за поездки по стране при оплате туров или проживания картой «Мир». Размер возврата составлял до 20% стоимости путешествия, но не более установленного лимита, а средства автоматически начислялись на карту после оплаты. Программа распространялась на поездки в различные регионы России и, по оценкам властей, способствовала росту внутреннего турпотока.

Как писал ранее «ТурДом», к прежнему формату программы власти не вернутся, но отдельные механизмы могут использоваться для поддержки определенных категорий туристов, в том числе, детей Об этом в Госдуме говорили еще в середине 2025 года, но дальше разговоров тогда дело не пошло.