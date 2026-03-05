Тревел-блогерша рассказала, как заполярный экстрим становится обыденностью

Российская тревел-блогерша назвала поход в магазин в Заполярье «экстремальным приключением». Своими наблюдениями о жизни на севере России она поделилась в личном блоге «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

«Через неделю-две этот экстрим уже — обыденность, и к такому привыкают», — отметила россиянка.

Она также вспомнила историю друга ее мужа, который проработал анестезиологом шесть лет в небольшом городе за Полярным кругом. По его словам, самой большой проблемой была логистика.

«Был случай, когда боролись за жизнь парня, пострадавшего в аварии на трассе. Дорога была перекрыта, связь работала с перебоями, экстренную операцию пришлось делать при свете фонарей», — пересказала она его историю.

Ранее тревел-блогерша Елена Лисейкина описала жизнь в чуме оленеводов на Крайнем Севере фразой «за продуктами день на оленях». По ее словам, на Ямале прием пищи очень простой и чаще всего не предполагает готовки.