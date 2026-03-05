Туристический поток в Якутию увеличился по итогам 2025 года

Число туристов, посетивших Республика Саха (Якутия) в 2025 году составило 259 909 человек. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда было 225 141 человека.

Об этом заявил министр предпринимательства, торговли и туризма региона Георгий Андреев во время прямого эфира на официальной странице администрации главы и правительства республики в социальных сетях. В своем выступлении он сослался на оперативные данные Росстата. Ведомство оценивает турпоток по числу поездок и размещений в коллективных средствах размещения (гостиницы, базы отдыха и т. д.).

Однако, как пишет «Якутия daily», есть и другая, расширенная статистика. Так, если брать также сведения об иностранных гражданах, которые предоставляет Управление по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия), то общий туристический поток за 2025 год составил 851 621 человек. Из этого числа 286 061 — это гостей из других регионов, 558 266 приходится на внутрирегиональные поездки.

Отмечается, что сейчас на территории республики туроператоры предлагают более 170 туристических продуктов. Также свою деятельность ведут 26 гидов-экскурсоводов и 302 субъекта малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги в туристической сфере.

В 2025 году регион продолжил поддержку отрасли в рамках проекта нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Кроме того, Якутия успешно прошла конкурсный отбор на получение государственной поддержки для создания модульных средств размещения: поддержку получили 3 инвестпроекта на общую сумму 30,57 млн рублей, при этом субсидии планируется предоставить в 2027 году.

