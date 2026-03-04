В дагестанском Ахты благоустроили туристическую часть села

В исторической части дагестанского села Ахты завершили благоустройство общественных территорий, включенных в туристические маршруты района. Работы провели за счет субсидии на развитие туризма.

© «Это Кавказ»

«Проект реализован за счет субсидии, выделенной министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан на поддержку муниципальных проектов, направленных на развитие туризма. В ходе благоустройства выполнено мощение улиц природным камнем, обновлены общественные пространства и пешеходная инфраструктура, обеспечены удобные и безопасные подходы к историко-культурным объектам», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

В Минтуризма региона подчеркнули, что при благоустройстве использовались решения, которые позволили сохранить архитектурный облик старой части села и одновременно повысить уровень комфорта для жителей и гостей района.

«Обновленная историческая часть села стала еще более привлекательной: она гармонично сочетает историческую ценность с современным комфортом, еще больше раскрывая туристический потенциал Ахты», — говорится в сообщении.

Ранее в рамках программы по развитию туризма в селе Ахты благоустроили улицы Шарвили и Юрия Гагарина, ведущие к ротонде «Шарвили», Джума-мечети, арочному мосту, построенному итальянским и бельгийским инженерами Джиорсом и Дебернарди в 1915 году и мосту «Уста Идрисан Муьгъ», а также улицы С. Стальского и М. Айдынбекова.

Село Ахты в Ахтынском районе Дагестана считается одним из главных историко-культурных центров республики. Недалеко от села располагается одноименный бальнеологический курорт с термальными источниками.