В АТОР назвали главные направления внутреннего туризма в 2025 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о главных направлениях внутреннего туризма в 2025 году.

«География путешествий россиян по стране остаётся традиционной. В пятёрке лидеров сохраняют позиции Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Крым», — заявила она в беседе с «Бизнес Online».

По словам Ломидзе, Кубань сохранила первое место, но потеряла около 15% турпотока, что во многом связано с ситуацией в Анапе.

Как отметила эксперт, абсолютным прорывом прошлого года стал Крым, который принял почти на 67% больше гостей, чем в 2024-м.

«Значительный прирост также показали Санкт-Петербург (плюс 7%), а за пределами топ-5 — Калининградская область (+5,3%), Дагестан и республики Северного Кавказа (+8,9%). Традиционно в число лидеров вошли курорты Ставропольского края — региона, который практически весь год жил в режиме аншлага», — добавила Ломидзе.

Ранее член комиссии по круизам Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Михайловский в беседе с НСН рассказал, что в 2025 году спрос на речные круизы продолжил устойчивый рост.