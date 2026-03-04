С сегодняшнего дня компания S7 Airlines возобновила прямые рейсы между Махачкалой и Новосибирском. Полеты будут выполняться по средам и субботам.

«S7 Airlines расширяет полетную программу из Новосибирска и возобновляет прямые рейсы в столицу Дагестана. Традиционно маршрут выполняется в период наиболее высокого спроса — с майских праздников до конца октября, однако в этом году авиакомпания приняла решение запустить рейсы раньше — с начала марта», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам. Вылет из аэропорта Толмачево запланирован в 12:05 по средам и в 11:30 по субботам. зависимости от дня недели, прибытие в Махачкалу — в 12.35 и 12:00 соответственно. Время в полете составляет четыре с половиной часа.

В компании отмечают, что такое расписание обеспечит удобные стыковки для пассажиров из Красноярска, Иркутска и городов Дальнего Востока через Новосибирск. Первый рейс приземлился сегодня в аэропорту Махачкалы в 12.50 по московскому времени с загрузкой 98%.