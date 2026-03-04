На авиарейсах в Калининград могут увеличить квоту льготных билетов

В Калининградской области предложили увеличить количество мест в самолетах, доступных по льготным тарифам. Сейчас под субсидируемые авиабилеты отводится около 30% салона, однако региональные власти считают, что этого недостаточно.

© tourdom.ru

С инициативой повысить квоту до 40% на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации выступил губернатор Алексей Беспрозванных. По его словам, действующий лимит заканчивается слишком быстро, и уже через 1–2 месяца после начала продаж авиакомпании перестают предлагать льготные места.

Глава региона отметил, что для жителей области авиасообщение имеет жизненно важное значение. Если для многих поездка в Калининград связана с отдыхом или туризмом, то для калининградцев это основной способ добраться до других регионов страны.

Власти также предложили пересмотреть механизм финансирования программы. Речь идет о том, чтобы выделить калининградское направление отдельной строкой в программе субсидирования и перечислить средства сразу на весь год.

По данным регионального министерства развития инфраструктуры, в начале 2026 года область получила 440 млн руб. на субсидирование авиаперевозок, однако эти средства уже закончились.

Продажи льготных авиабилетов на 2026 год открылись в декабре 2025-го. Их начали предлагать авиакомпании Nordwind и Smartavia, позже к программе присоединился «Аэрофлот». Всего на поддержку перелетов на калининградском направлении в 2026 году предусмотрено 445,3 млн руб., еще 340,8 млн руб. выделено по программе региональных перевозок.