В аэропортах РФ может появиться обязательное сопровождение многодетных семей

В российских аэропортах может появиться обязательное сопровождение многодетных семей на всех этапах предполетных процедур – от входа в терминал до трапа самолета. С соответствующей инициативой общественники намерены обратиться в Министерство транспорта РФ в ближайшее время.О предложении сообщил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

© tourdom.ru

По его словам, речь идет о закреплении такой нормы в Федеральных авиационных правилах, чтобы услуга стала обязательной для всех аэропортов страны.Инициатива предполагает, что семьи с тремя и более детьми смогут рассчитывать на организованную помощь на протяжении всего маршрута внутри авиагавани.

Сопровождение должно включать поддержку при регистрации на рейс, сдаче багажа, прохождении досмотра и иных формальностей вплоть до посадки на борт. Также предлагается предусмотреть возможность оформления услуги заранее – при покупке билета через интернет.

Как отметил представитель Общественной палаты, одна из крупнейших российских авиакомпаний уже выразила готовность поддержать такую практику. Однако сервис должен стать доступным повсеместно, а не носить точечный характер.Общественники подчеркивают, что перемещение по аэропорту с несколькими детьми, колясками и багажом зачастую превращается в серьезное испытание, особенно в условиях очередей и возможных задержек рейсов.