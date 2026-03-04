Туристы из Китая оценили черную икру и бани в Хабаровске

С декабря прошлого года для граждан Китая действует упрощенный, безвизовый порядок въезда в Россию. Однако, как показывают свежие данные туристической отрасли, послабления в правилах не привели к буму самостоятельных поездок. Путешественники из Поднебесной по-прежнему отдают предпочтение коллективным турам, которые, благодаря продуманной логистике и языковой поддержке, остаются более комфортным вариантом знакомства с соседним регионом.

В туристических компаниях поясняют, что китайские гости делают выбор в пользу организованных групп неслучайно.

«Им важны визуальные штрихи – деревянные дома, борщ, набережная Амура – и чувство, что все под контролем. Это показывает, что современные путешествия — не только про открытия, но и про уверенность», – отмечают представители отрасли, подчеркивая, что основным спросом пользуются именно готовые решения с четкой программой.

Исходя из этого, для гостей из приграничного Жаохэ разработаны два ключевых направления, которые отличаются по продолжительности и насыщенности, но объединены общей идеей: показать «русскую эстетику» через гастрономию, историю и активный отдых, передает Biang.ru.

Первый маршрут – двухдневный тур в город Бикин. После пересечения границы в районе Покровки туристов ждет знакомство с городом, включающее осмотр исторической застройки и визит в краеведческий музей. Отдельным пунктом программы значится посещение воинской части, где выставлены списанные танки. Гастрономическая часть включает обед с традиционным борщом, а вечером гостей отвозят на базу отдыха. Там для них организована рыбалка на реке Бикин, прогулки на лодках и приготовление шашлыка на природе. Ночь туристы проводят в деревянных домиках, а на следующий день, после знакомства с сельским бытом, возвращаются домой.

Второй, более масштабный вариант – четырехдневное погружение в жизнь Хабаровска. Дорога от границы занимает около 4,5 часа, после чего группу размещают в гостинице. Программа построена таким образом, чтобы максимально разнообразить досуг гостей. В нее включены визит в краевой музей имени Гродекова, осмотр исторических батарей и панорамных видов на Амур. Особое место в туре занимает питание: туристам предлагают попробовать не только русский борщ, но и черную икру, блюда азербайджанской и грузинской кухонь, а также свежие морепродукты, включая камчатского краба. Вечерняя программа варьируется от фольклорных шоу и русской бани до походов в театр. Завершающий день посвящен шопингу на главной улице города и посещению хлебозавода в Бикине перед отъездом.

