Что итальянцу понравилось в питерской столовой

Когда к автору в гости приехал ее итальянец и они встретились в Санкт-Петербурге на четыре дня, она планировала показывать ему только атмосферные и красивые рестораны. В первый же день они отправились в грузинский ресторан — его советовала подруга, давно живущая в Петербурге. Там даже отметили день рождения мужа, и все прошло на высоком уровне, рассказывает автор канала «тут вам не там».

Но уже на следующий день он неожиданно предложил: «А давай сходим в столовую?» После стильного ресторана — столовая? Автор удивилась, но согласилась.

Они зашли в классическую питерскую столовую: подносы, длинная витрина, десятки блюд — глаза разбегаются. Стоило взять подносы, как он начал расспрашивать: что это, с чем это, как готовят. В итоге набрал целую гору еды — свиные котлеты, селедку под шубой, тушеные овощи, пирожки, блины, сырники и ватрушку. Смотрел на все с неподдельным интересом, как любопытный ребенок.

Когда он увидел, что мужчина впереди берет макароны с соусом, похожим на кетчуп, автор предложила взять то же самое. Симоне рассмеялся и категорически отказался.

Больше всего ему понравились котлеты — сказал, что будет иногда готовить такие в Венеции. Селедка под шубой неожиданно тоже пришлась по вкусу, хотя сочетание рыбы и свеклы сначала показалось странным. Он оценил салат на 7 из 10. Автор при этом призналась, что сама его так ни разу и не попробовала.

Гуляш, который взял брат, вызвал у итальянца настоящий восторг. Когда они вернулись в эту столовую во второй раз, он уже сам выбрал его. Тушеные овощи разочаровали — по его словам, «не доведены до конца», не хватило лука и специй.

Блины стали абсолютным фаворитом — 10 из 10. Он сказал, что мог бы есть их каждый день. Пирожки получил твердую восьмерку, но тесто показалось немного тяжелым. Сырники показались слишком кислыми — «нормально, но больше не хочу». А салат «Цезарь», который взяла автор, его откровенно испугал: слишком много майонеза. Ей же салат очень понравился.

Во второй визит он снова переоценил свои силы и набрал слишком много еды. Через час пожалел об этом, когда они отправились кататься на аттракционах. Особенно после горки с тремя петлями вверх ногами в одну сторону и тремя — в другую. На последнюю горку он уже не пошел и остался фотографировать.

В целом формат столовой ему очень понравился. Он сказал, что в Италии ходил бы в такие заведения постоянно — вкусно, быстро и недорого. Правда, отметил, что не все столовые одинаковые: в другой им не повезло, еда показалась не самой свежей, а публика — странной.

Та столовая, которая ему особенно запомнилась, находится на Лиговском проспекте. Название автор, к сожалению, не запомнила — смогла определить место только по памяти в картах телефона.

