Между Махачкалой и Красноярском станет больше рейсов

Авиакомпания «Россия» объявила об увеличении частоты рейсов между Махачкалой и Красноярском до 4 раз в неделю с 12 июня.

«Продажа билетов открыта. Дополнительные рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. На воздушной линии будет задействован самолет Boeing 737−800 в двухклассной компоновке салона: 12 кресел класса „бизнес“ и 156 — класса „эконом“», — сообщили в телеграм-канале службы внешних коммуникаций авиакомпании.

Ранее сообщалось, что регулярные рейсы между Красноярском и Махачкалой группа компании «Аэрофлот» запустит с 10 июня. Планировалось, что полеты будут осуществляться дважды в неделю. В компании ожидают, что новые рейсы будут пользоваться высоким спросом у пассажиров.