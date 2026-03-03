Россияне стали чаще ездить кататься на лыжах в Сибирь

Чаще всего россияне ездили на горнолыжные курорты парами и компаниями в Центральный и Сибирский федеральный округи. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Яндекс Путешествия и Алиса AI.

«На поездками парами среди опрошенных россиян пришлось более половины бронирований. Заметно увеличился интерес к поездкам компанией: количество бронирований для групп из трех и более взрослых выросло на четверть. Зимой спрос на горнолыжный отдых сместился в сторону Центрального и Сибирского федеральных округов, тогда как интерес к южным направлениям рос более умеренно. В числе популярных регионов — Москва и Московская область, Кемеровская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан и Ярославская область», — рассказали эксперты.

Они также отметили среди быстрорастущих направлений Свердловская область, Костромская и Сахалинская области, Челябинская область и Новосибирская область.

«Среди регионов с горнолыжными курортами один из наиболее доступных вариантов размещения зафиксирован в Калининградской области — в среднем 4 330 рублей за ночь. Далее по уровню средней стоимости следует Свердловская область — 4 630 рублей за ночь. Горнолыжные комплексы здесь расположены в относительной близости от крупных городов, что обеспечивает развитую инфраструктуру и широкий выбор доступного жилья», — отметили аналитики.

Согласно данным, анализ обращений к Алисе AI показал, что интерес пользователей к горнолыжным курортам носит комплексный характер.