На российском курорте произошло землетрясение

Жители и гости курортной столицы России ощутили подземные толчки днем 3 марта. По данным Евразийского сейсмического центра, землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в районе Сочи в 15:09 по московскому времени. Эпицентр находился в 32 километрах от города, а очаг залегал на глубине 35 километров.

По предварительным данным, толчки могли ощущаться в различных районах города-курорта, особенно на верхних этажах зданий. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Нынешнее сейсмособытие продолжает череду подземных толчков, фиксируемых на юге России в последнее время. Напомним, что всего несколькими днями ранее, 28 февраля, землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска. Интенсивность тех подземных толчков составила 2-3 балла, а эпицентр находился в море на глубине порядка 10 километров. Тогда обошлось без последствий.

Еще одно землетрясение было зафиксировано 2 февраля в Азовском море у берегов Крыма. Его магнитуда составила 4,8, что является довольно ощутимой величиной. Подземные толчки произошли на глубине 10 километров, на расстоянии 78 километров от Керчи. Жители Крымского полуострова также почувствовали колебания земной поверхности.

Участившиеся случаи сейсмической активности в Черноморском регионе привлекают внимание специалистов, однако, по мнению сейсмологов, такие толчки являются естественными геологическими процессами и не свидетельствуют о приближении катастрофических землетрясений.

