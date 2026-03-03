Гостиничный беспредел: отельеры в шоке от новых правил

С 1 марта в России начали действовать обновленные правила бронирования гостиниц, которые кардинально меняют отношения между отельерами и постояльцами. Теперь, если турист отказывается от номера до дня заезда, гостиница обязана вернуть ему стопроцентную предоплату.

В случае неявки или отмены непосредственно в день заезда отель вправе удержать не более стоимости одних суток. Для гостей это долгожданная защита прав, а вот представители гостиничного бизнеса в панике: новые нормы грозят обернуться финансовым коллапсом, особенно для малых средств размещения и объектов с ярко выраженной сезонностью.

Особенно остро проблему ощутили владельцы глэмпингов и загородных отелей в Ленинградской области. Ксения Семенкович, совладелица глэмпинга Vuoksa Camp, в отчаянии рассказывает: их объект с ограниченным номерным фондом бронируется за полгода — например, на новогодние праздники места раскупают еще в октябре. По новым правилам клиент может запросто отменить бронь 30 декабря, получить полный возврат, и отель останется с пустыми номерами в пиковый сезон. Продать их за сутки до праздника нереально. Это не только разрушает финансовое планирование, но и создает почву для злоупотреблений: туристы смогут бронировать несколько отелей сразу, выбирая в последний момент, а недобросовестные конкуренты — заказывать номера у соперников, чтобы потом их отпускать.

Нововведения также отменяют так называемое «негарантированное бронирование»: теперь отель обязан ждать гостя в течение суток с момента запланированного заезда до расчетного часа следующего дня, и аннулировать бронь раньше этого срока администрация не вправе. При этом в договоре необходимо указывать точную площадь номера, полный перечень услуг и детальные условия отмены — скрытые платежи под запретом.

Еще одно важное изменение: с 1 марта агрегаторы не смогут размещать предложения от объектов, не прошедших обязательную классификацию. Это удар по нелегальным хостелам и квартирам, но легальный бизнес опасается, что компенсировать новые риски придется за счет повышения цен.

Эксперты предполагают, что рынок в итоге может прийти к системе возвратных и невозвратных тарифов по аналогии с авиабилетами, однако пока закон такой возможности не предусматривает. Петербург, оставаясь лидером по числу бронирований среди российских городов, столкнется с этими изменениями в первую очередь: средний срок между бронированием и заселением здесь вырос до 24 дней, а в высокий сезон достигает нескольких месяцев. Новые правила могут либо повысить доверие туристов, либо спровоцировать хаос в управлении номерным фондом. Отельеры уже направили обращения в Минэк и профильные комитеты, но ответа пока не получили, сообщает Петербург2.

