В Забайкалье рассчитывают на заметный рост турпотока в новом сезоне. Гостей готовы принять турбазы Ивано‑Арахлейского заказника, а также кемпинги и глэмпинги.

Министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова подчеркнула, что сегодня регион предлагает туристам гораздо больше возможностей, чем пять лет назад. По её словам, в крае найдется вариант отдыха на любой вкус — будь то активные приключения или спокойный досуг, поездка в одиночку или семейный отпуск. Благодаря появлению новых средств размещения и интересных форматов отдыха на природе Забайкалье становится все более привлекательным для путешественников — и местные власти активно продолжают развивать это направление.

Старт нового туристического сезона запланирован на май, но уже сейчас гости региона могут поправить здоровье на эко‑курорте «Кука»; познакомиться с искусством и традициями в ленд‑арт‑парке «Тужи».

Министр также отметила, что в 2025 году край посетили почти полмиллиона туристов. Цель на текущий год — увеличить этот показатель до миллиона гостей. По мнению Бадмажаповой, у Забайкалья хорошие шансы достичь этой планки: сегодня многие путешественники отдают предпочтение не пассивному отдыху у моря, а «туризму впечатлений» — изучению новых мест и их достопримечательностей. А солнечный Забайкальский край отлично подходит для такого формата путешествий.