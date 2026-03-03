Если вы хотите увидеть, как история и современность гармонично сосуществуют в одном городе, стоит отправиться в Саранск - столицу Мордовии. Здесь старинные улицы соседствуют с новыми кварталами, формируя самобытный архитектурный облик.

Саранск часто выбирают для коротких поездок по России. Город подходит для путешествия формата "два-три дня без спешки" и не требует сложной логистики. После чемпионата мира по футболу 2018 года инфраструктура стала более ориентированной на туристов.

Почему Саранск удобно смотреть именно в выходные и стоит ли ехать сюда, если в распоряжении всего два дня, - разбираемся в статье.

Саранск - компактный и насыщенный город, который можно осмотреть за два дня.Основные достопримечательности расположены в центре и доступны для пеших прогулок.За выходные реально совместить знакомство с архитектурой, музеями, парками, национальной кухней и культурными событиями.

Что посмотреть в Саранске за выходные: оптимальный маршрут

Для комфортного пребывания в Саранске лучше выбирать отели в центре города. В этом районе сосредоточены основные туристические объекты, что позволит передвигаться пешком.

Маршрут логичнее построить по принципу: день - культурная программа, вечер - прогулки.

Первый день: основные достопримечательности

Утро стоит начать с Площади Тысячелетия - современного символа города. Здесь можно ознакомиться с историей региона и оценить архитектурные решения.День рекомендуется посвятить Музею Эрьзи, который славится коллекцией произведений искусства. Экспозиция позволяет погрузиться в мир скульптуры и живописи, познакомиться с творчеством талантливых мастеров.Вечером после насыщенной программы стоит отдохнуть в одном из кафе в центре города и попробовать блюда местной кухни.

Второй день: прогулки и отдых

Утро подойдет для неспешной прогулки по центру. Стоит заглянуть в сувенирные лавки и обязательно посетить Кафедральный собор Феодора Ушакова.День можно провести в парках и скверах города, а также зайти в краеведческий или тематический музей.Вечером завершить поездку походом в театр или ужином в ресторане с национальной кухней.

День УтроДень ВечерДень 1 Площадь ТысячелетияМузей ЭрьзиЦентр, кафеДень 2Собор Ушакова Парки, музеи Театр/прогулка

Главные достопримечательности Саранска

Площадь Тысячелетия и центр города

Площадь Тысячелетия - одно из ключевых общественных пространств Саранска, открытое в 2012 году в честь 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства. Она расположена на пересечении улиц Богдана Хмельницкого, Полежаева, Льва Толстого и Большевистской и занимает территорию около трех гектаров.

В центре площади находится фонтан "Звезда Мордовии" - главное украшение пространства. Он выполнен в форме восьмиконечной звезды, национального символа, и достигает высоты 40 метров. Фонтан оснащен современным звуковым и световым оборудованием. Вечером здесь проходят шоу с динамичными проекциями на водной глади.

На площади расположена Национальная библиотека имени А. С. Пушкина - крупнейшая в регионе. Ее фонд насчитывает более миллиона книг, газет, архивных документов, фотографий. В здании также работает туристско-информационный центр, где можно получить сведения о городе и республике, приобрести сувениры или заказать экскурсию.

Рядом с площадью начинается Университетский квартал, где находится Мордовский государственный университет. В высотном корпусе университета действует смотровая площадка. Для посещения необходимо предварительно записаться в составе экскурсионной группы. С площадки открывается панорамный вид на фонтан и Площадь Тысячелетия.

Кафедральный собор Феодора Ушакова

Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова - действующий храм и архитектурная доминанта Саранска. Его облик и история привлекают как верующих, так и туристов.

Решение о строительстве собора приняли в 2001 году. Оно было приурочено к канонизации святого Феодора Ушакова. В 2002 году заложили краеугольный камень, что положило начало масштабным работам. Торжественное освящение собора состоялось 6 августа 2006 года. Церемонию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С тех пор храм стал центром религиозной жизни Саранска и местом паломничества.

Собор выполнен в стиле ампир. Его крестово-купольная конструкция символизирует духовную основу храма. Центральный крест возвышается на 63 метра, доминируя в городской панораме.

Стены облицованы белым мрамором, в отделке присутствуют голубые оттенки, что придает сооружению легкость, несмотря на монументальность. По периметру расположены четыре звонницы с 12 колоколами.

В интерьере представлены фрески, иконы и мозаики, выполненные в традициях древнерусского искусства. В центре храма находится икона святого Феодора Ушакова.

Посещение собора можно планировать в зависимости от целей. Для тех, кто хочет увидеть богослужение, рекомендуется приходить в будни на утреннюю службу в 7:45 и на вечернюю в 16:45 или в выходные на литургию в 8:45.

Тем, кто интересуется архитектурой и историей, стоит посетить собор в другое время. На нижнем этаже работает фотовыставка, посвященная строительству. Она позволяет проследить этапы - от закладки первого камня до освящения.

Мордовия Арена

Стадион "Мордовия Арена" построили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Строительство началось в 2010-м, официальное открытие состоялось 9 апреля 2018 года. В период мундиаля на стадионе прошли четыре матча группового этапа.

Фасад выполнен в оранжево-красно-белой гамме, которая символизирует Солнце и традиционные мордовские ремесла.

На стадионе регулярно проводят экскурсии. В ходе них рассказывают об истории строительства арены и проведении матчей чемпионата мира. Посетители могут увидеть раздевалки команд, микст-зону, VIP-ложи, конференц-зал и пресс-центр.

Музеи Саранска, которые стоит посетить

Музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи - культурный объект, где представлены работы знаменитого скульптора и других мастеров. Это интерактивное пространство, позволяющее познакомиться с творчеством авторов разных эпох.

Музей открылся 10 января 1960 года в здании бывшего пожарного депо и первоначально назывался Мордовская республиканская картинная галерея имени Ф. В. Сычкова. В 1976 году к 100-летию со дня рождения Степана Эрьзи построили новое здание. С 1995 года музей официально носит его имя.

Коллекция включает работы Степана Эрьзи, Федота Сычкова и Ивана Макарова - уроженца Саранска, академика портретной живописи (1822-1897). Уникальные собрания переданы самими авторами.

Сегодня музейный фонд насчитывает свыше 18 тысяч экспонатов. Постоянная экспозиция демонстрирует образцы русской живописи, современного отечественного творчества, декоративно-прикладного искусства и произведений художников Мордовии.

Знакомство с экспозицией логично начинать с творчества Степана Эрьзи. Скульптор работал с разными материалами, но особенно его привлекали породы дерева кебрачо и альгарробо. Название "кебрачо" переводится с испанского как "сломай топор", что указывает на высокую твердость этой древесины.

С 1927 по 1950 год Эрьзя жил в Аргентине. Он стал первым, кто использовал кебрачо в художественном творчестве.

Среди работ Эрьзи из дерева можно выделить:

"Иоанн Креститель" - одна из первых работ из кебрачо. Скульптор обрабатывал небольшую часть, шлифовал и тонировал мастикой особого состава, подчеркивая естественную фактуру дерева.Галерея женских портретов, посвященных образам разных народов."Моисей" - голова библейского пророка, выполненная из цельного куска кебрачо."Мать с ребенком" - скульптура, передающая образ заботливой матери.

Работы Эрьзи отличаются высоким мастерством и эмоциональной глубиной. Скульптор раскрывает потенциал твердого материала, наполняя его особой энергией.

В музее представлена тактильная экспозиция: многие картины продублированы для слабовидящих в виде копий-барельефов. Рядом в специальных капсулах находятся коробочки с ароматами - например, яблок к картине Федота Сычкова "Алма-атинские яблоки" или сирени к его же работе "Букет сирени".

Посетить музей можно как самостоятельно, так и в составе экскурсии.

Музей мордовской народной культуры

Экспозиция музея знакомит с повседневной жизнью, обычаями и традиционными обрядами, а также с мастерством народных умельцев.

В собрании музея более 3,5 тысячи экспонатов: мордовская национальная одежда, предметы быта, сельскохозяйственные орудия, иконы, деревянные скульптуры, книги и фотографии. Экспозиция разделена на несколько тематических блоков:

"Обычаи и обряды мордвы" - раздел, посвященный календарным обрядам и ритуалам, связанным с важнейшими событиями в жизни человека, от рождения до последнего дня, от посева до урожая."Мир мордовской женщины" - три зала, где представлен образ женщины-хранительницы домашнего очага, показаны процессы ткачества, шитья и создания бытовой красоты."Мир мордовских детей" - экспозиция о детстве, предметах, связанных с появлением на свет и воспитанием детей.

Для юных посетителей разработаны специальные программы:

"Сказки для маленьких мастеров" - занятия знакомят с миром мордовского села, вещами, составлявшими сельский быт, предметами, созданными руками мастеров, включая национальную одежду."Духовный мир мордовского крестьянства" - программа для школьников среднего возраста об устройстве крестьянского дома, его символическом значении и искусстве национального орнамента.Театрализованный цикл "Календарные обряды и мы" - ожившие праздники, связанные со сменой времен года и земледельческим трудом, включая реконструкцию "Праздника первой борозды". Здесь можно узнать, как мордва встречала весну и готовилась к урожаю.

Краеведческие и тематические музеи

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов входит в состав мемориального комплекса воинской славы на площади Победы. Здесь представлена экспозиция на военную тематику, включая картины и скульптуры, а также библиотека, насчитывающая свыше 4 тысяч книг.

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И. Д. Воронина - один из крупнейших в республике. Он основан в 1918 году. Коллекция насчитывает тысячи экспонатов: часы, фарфоровую и серебряную посуду, предметы повседневного использования, монеты, ордена, оружие, иконы, скульптуры. Музей проводит выставки, лекции и мастер-классы, сотрудничает с образовательными учреждениями.

Парки и прогулочные зоны

Парк культуры и отдыха имени Пушкина

Парк имени А. С. Пушкина - одна из главных зеленых зон Саранска. Он расположен у реки Саранки, на Успенской площади, где раньше стояла Успенская церковь XVIII века.

Территория парка занимает более 40 гектаров. Главные ворота ведут на площадь Дружбы народов. Через пруд перекинут пешеходный мост, который соединяет парк со сквером Славы.

В парке работают современные аттракционы, кафе, кинотеатр "Летний" и танцевальная площадка. Летом здесь можно гулять по тенистым аллеям, отдыхать на лужайках, любоваться водоемами и цветами. Фонтанная площадь в центре парка - одна из его достопримечательностей.

На территории находится зоопарк - единственный в Мордовии. Здесь можно увидеть львов, тигров, лис, волков, медведей и страусов.

Зимой парк работает с яркой иллюминацией, снежными горками и катком.

Набережные и зеленые зоны

Набережная реки Саранки - многоярусное общественное пространство, популярное среди туристов и любителей пеших прогулок. Здесь проложены дорожки среди клумб, установлены лавочки, открываются виды на город.

Одна из достопримечательностей набережной - смотровая площадка на Большевистской улице. С нее через колонны ротонды видно здание краеведческого музея и комплекс "Парк-отель Саранск". Это место подходит для фотосъемки.

На набережной работает каскад фонтанов-гейзеров. Для активного отдыха есть станция проката лодок и катамаранов, а также фудкорт.

В 2012 году здесь открылся музейно-этнографический центр "Мордовское подворье". Комплекс представляет собой традиционную крестьянскую усадьбу конца XIX века. Посетители могут познакомиться с культурой и бытом мордовского народа.

Сейчас благоустраивается и набережная реки Инсар в районе стадиона "Мордовия Арена". Здесь уже появились скейт-парк, корты для падел-тенниса и баскетбольные кольца. В ближайшее время заработают площадки для пикников, галерея под открытым небом и творческая мастерская. Также на набережной проводятся гастрономические фестивали, где представлены блюда разных кухонь.

Парк культуры и отдыха Ленинского района - зона отдыха с детскими площадками, аттракционами, волейбольной площадкой, местами для игры в шахматы и настольный теннис. Работает пункт проката велосипедов и лыж. На территории есть кафе.

Сквер Защитников Донбасса - пространство для отдыха и активного времяпрепровождения с футбольным полем, уличными тренажерами, теннисными столами. Для детей установлены батуты и игровая площадка, для всех посетителей - беседки, качели, пешеходные дорожки и лавочки.

Где гулять вечером

Вечером в Саранске работают парки, скверы, набережные и Центральная площадь. Подсветка создает дополнительные возможности для прогулок и фотосъемки.

Что посмотреть в Саранске с детьми

Интерактивные музеи и парки

Кибергалерея имени Евгения Крюкова представляет историю советской, российской и зарубежной компьютерной техники, а также мировой игровой индустрии. Экспозиция знакомит с ключевыми вехами развития компьютеров и технологий, с разработками, которые легли в основу современных цифровых решений.

Особенность экспозиции - интерактивность. Посетители могут не просто наблюдать, но и сами испытать технику в действии. Все выставленные образцы работают, экспонаты можно трогать.

"Парк приключений Энерджи" на территории "Мордовия Арены" предлагает лазертаг, шоу-программы, квесты по мотивам известных игр, прятки в темноте и другие активности.

Зоопарк

Саранский зоопарк расположен на территории Парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина. Здесь живут тигры, лисицы, медведи, рыси, пумы, кенгуру, сурикаты, еноты-полоскуны и другие животные. В зоопарке оборудованы места для отдыха и фотозоны.

Зоопарк регулярно проводит дни открытых дверей, тематические выставки и конкурсы.

Театры, концерты и события выходных

Музыкальный театр имени И. М. Яушева

Основан 1 сентября 1935 года как Театр музыкальной комедии. В 2011 году он переехал в новое здание с залом на 714 мест и сценой площадью 400 квадратных метров.

В репертуаре представлены:

классические балеты ("Лебединое озеро", "Эсмеральда", "Дон Кихот", "Жизель");оперы ("Кармен", "Мадам Баттерфляй", "Евгений Онегин", "Пиковая дама");оперетты ("Летучая мышь", "Марица", "Голубая мазурка") и мюзиклы ("Труффальдино из Бергамо", "Старинные амуры").

Для детей в театре более десяти постановок, включая русские музыкальные сказки ("По щучьему велению", "Аленький цветочек", "Двенадцать месяцев") и мюзиклы по мотивам советских мультфильмов.

Национальный драматический театр

Мордовский государственный национальный драматический театр основан в 1931 году. Репертуар включает более 40 постановок разных жанров для зрителей всех возрастов - от классических драм до современных спектаклей.

В театре ставят произведения на основе национальной, русской и зарубежной драматургии. Спектакли идут на мордовском и русском языках с синхронным переводом.

Мордовская кухня: что попробовать в Саранске

Национальные блюда

Пачат. Это блюдо считается визитной карточкой Мордовии. Толстые, сытные блины из пшенной или манной муки готовят из дрожжевого теста, чтобы они получались пышными. Традиционно их выпекали в печи. Сегодня пачат подают в ресторанах и кафе Саранска, а также в некоторых гостевых домах.Медвежья лапа. Традиционное блюдо мордовской кухни - большая котлета из говядины и свинины. Мясо измельчают, в фарш добавляют яйца, лук, специи и приправы. Котлету обжаривают в масле до золотистой корочки. Для придания внешнего вида, напоминающего медвежью лапу, ее дополняют "когтями" из сухарей.Лукш. Слоеный пирог, который занимает важное место в традиционной мордовской кухне. Его готовила мать жениха, а затем отправляла родным невесты. Пирог выпекали из кислого ржаного теста или пшеничной муки. Начинка состояла из нескольких слоев (от 7 до 12): пшенная каша, творог, отварная курица, вареные яйца. Верх пирога украшали фигурками птиц, звездочками, веточками яблони, лентами из пресного теста. Сегодня лукш можно попробовать в национальных ресторанах.

Куда съездить из Саранска на полдня

Фото ТАСС

Пайгарма и монастыри

Параскево-Вознесенский женский монастырь основан в 1865 году. Он также известен как Пайгармский монастырь. Находится в селе Пайгарма Рузаевского района Республики Мордовия, в 35 километрах от Саранска.

Главная святыня монастыря - икона святой мученицы Параскевы с частицей ее мощей. Написана на Афоне в XIX веке.

Кроме главной святыни, в монастыре почитаются три источника, освященные в честь преподобного Серафима Саровского, святителя Николая Чудотворца и великомученицы Параскевы.

Параскево-Вознесенский женский монастырь - место паломничества православных христиан. Территория открыта для посетителей с 6 утра. Ворота запираются на ночь в 22:00. В дни великих праздников, на Рождество Христово и Пасху, проводятся ночные службы.

Природные маршруты Мордовии

Эколого-просветительская тропа "Знакомьтесь: Мордовский заповедник" находится в Мордовском государственном природном заповеднике имени П. Г. Смидовича. Маршрут проходит по смешанному лесу, представляет собой пешую прогулку по деревянным настилам и мостикам. На пути установлены информационные стенды, рассказывающие о биоразнообразии и истории создания заповедника.

Для посетителей доступны два варианта маршрута: короткий (2 км) до поляны с лекарственными растениями и полный (2,5 км), который включает прогулку через пруд и посещение двух смотровых площадок. Дорога из Саранска до заповедника занимает около 2,5 часа.

Когда имеет смысл выезжать

Если основная культурная программа в городе выполнена и есть желание познакомиться с природой или посетить святые места, поездка за пределы Саранска станет возможностью увидеть живописные виды.

Часто задаваемые вопросы

Что можно посмотреть в Саранске за один день?

Одного дня может не хватить для полноценного знакомства с городом. Стоит закладывать на поездку минимум два дня, чтобы программа не получилась скомканной и осталось время на отдых.

Если в распоряжении только один день, лучше сосредоточиться на центре города. Здесь расположены ключевые места: Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, Музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, Парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина.

Стоит ли ехать в Саранск на выходные?

Да, поездка в Саранск на выходные оправданна. Двух дней достаточно, чтобы составить общее впечатление о городе, увидеть основные достопримечательности, погулять и при этом не приурочивать путешествие к отпуску.

Сколько дней достаточно для Саранска?

Для знакомства с городом, его главными символами, культурными объектами, музеями и театром достаточно выходных. За два дня также можно успеть погулять в парках и попробовать блюда местной кухни.

Где лучше жить туристу в Саранске?

Чтобы быстро оказаться в центре событий и познакомиться с главными достопримечательностями, лучше остановиться в отеле в центре города. Также можно снять апартаменты на сервисах посуточной аренды.

Подходит ли Саранск для поездки с детьми?

Да, провести выходные в Саранске можно с детьми. Главное - ответственно подойти к планированию программы. В городе много мест, где детям будет интересно: парки, аттракционы, игровые площадки. Детям постарше, скорее всего, понравится поход в музей или театр. Совместный ужин в кафе или ресторане позволит провести время в кругу семьи.

Заключение

Саранск - удобный город для короткого путешествия без спешки. За выходные можно увидеть ключевые достопримечательности и познакомиться с местной культурой. Оптимальный формат поездки - осмотр главных объектов в центре с посещением музеев днем и спокойные прогулки с ужином в кафе вечером.

Поездка на два дня позволяет выбрать любое время в течение года. Саранск может быть интересен как летом, так и зимой.