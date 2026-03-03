Депутаты предложили запретить повышать цены на билеты за три дня до рейса

В ЛДПР предложили запретить авиакомпаниям повышать цены на билеты за 3 дня до рейса. С такой инициативой выступил лидер фракции в Госдуме Леонид Слуцкий.

Парламентарий считает, что лимит на повышение тарифов менее чем за 3 дня до вылета позволит сделать авиаперевозки более доступными и снизит финансовую нагрузку на граждан, у которых возникла потребность в срочных поездках.

По словам Леонида Слуцкого, действующая система динамического ценообразования ставит пассажиров, вынужденных лететь в экстренном порядке, в заведомо невыгодное положение. Если билет приобретается не заранее, а накануне поездки, его стоимость может вырасти в 2–3 раза. При этом такие обстоятельства, как болезнь родственников, срочные служебные командировки или иные форс-мажорные ситуации, невозможно предусмотреть, однако именно в подобных случаях тарифы оказываются максимальными.

Законодательная инициатива, предусматривающая соответствующие изменения в работу авиакомпаний, внесена на рассмотрение в Государственную думу 3 марта.