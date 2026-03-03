Во Владивосток прибыл первый в этом году паром с туристами из Южной Кореи

Владивосток принял первый в этом году паром из южнокорейского города Сокчо. Судно компании GNLST вернулось на линию после ремонта. По данным Министерства международных и внешнеэкономических связей Приморского края, на борту находились 272 пассажира, из них 234 – туристы Республики Корея.

© tourdom

Гости провели в городе 2 дня: посетили основные достопримечательности, Приморскую сцену Мариинского театра и познакомились с местной кухней. В компании планируют запустить пятидневные пакетные туры с двумя ночами проживания во Владивостоке.

Паромное сообщение между Сокчо и Владивостоком возобновилось 5 августа 2025 года после полуторагодового перерыва. За это время выполнен 21 рейс, перевезено 2244 пассажира и 2712 автомобилей.

По данным краевого министерства туризма, в 2025 году Приморье посетили 635,7 тыс. иностранных граждан, это на 1,3% больше, чем годом ранее. Помимо туристов из Китая, регион принимал гостей из Республики Корея, Японии, стран Юго-Восточной Азии, а также Австралии, Германии, Канады, США и Франции.