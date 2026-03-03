В горах Крыма спасли группу туристов, застрявших на ледяном склоне

Спасатели помогли снять с обледеневшего горного склона группу из пяти туристов. Об этом сообщает МЧС республики.

© МЧС Республики Крым

Спасательная операция в горах проходила накануне. Сигнал о том, что люди оказались в ловушке на обледенелом склоне ущелья "Холодный кулуар", поступил в 13:55. На помощь туристам выехали семь спасателей "КРЫМ-СПАС" и ГУ МЧС России в Крыму.

Передвигаясь на мотовездеходах, спасатели оперативно нашли туристов, нуждавшихся в помощи. Пострадавших среди них нет, в медицинской помощи никто не нуждался. Людей эвакуировали в безопасное место.

В горах Крыма сохраняется снежный покров. По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.