Салехард признан одним из лучших городов для этнотуризма

Салехард стал одним из лучших городов для этнотуризма в стране, заняв второе место в финале всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город этнокультурного туризма».

Премия включала 25 номинаций, пишет «Ямал 1» со ссылкой на правительство округа.

Вместе с Салехардом за победу в номинации боролись Магас, Самара, Сыктывкар и Ялуторовск.

Жюри состояло из более чем 30 экспертов — представителей Национального конгресс-бюро, Российского союза туриндустрии, Агентства стратегических инициатив и Русского географического общества.

Отмечается, что в 2025 году Салехард посетили 47 тыс. туристов — на 2,3% больше, чем в 2024-м.

