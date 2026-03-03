Туристический маршрут Владивостока: здесь начинается Россия

Приморье - уникальный край, куда хочется вернуться снова и снова. Это место незабываемых впечатлений и ярких эмоций. А столица края полна интересных достопримечательностей. Прогулка по знаковым местам Владивостока познакомит вас прошлым и настоящим дальневосточного форпоста.

© Российская газета

Первое, что увидит путешественник, прибывший в столицу Дальнего Востока на поезде, - это, конечно же, железнодорожный вокзал.

Железнодорожный вокзал Владивостока отсчитывает свою историю с конца XIX века. Торжественная закладка начального участка Транссибирской магистрали - Уссурийской железной дороги - состоялась в 1891 году. В то же время начали строить и сам вокзал. На церемонии присутствовал цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II).

Момент закладки Уссурийской железной дороги Фото: Из архива Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Как вокзал выглядел раньше?

Сначала здание железнодорожного вокзала было деревянным, а таким, как сейчас, - с элементами средневековых русских теремов и церквей, - оно стало в 1914 году, после реконструкции по проекту архитектора Владимира Плансона. Тогда на крыше находился двуглавый орел, на восточном фасаде - герб Москвы, а на западном - герб Приморской области.

Железнодорожный вокзал после реконструкции 1914 года

Что сейчас можно посмотреть снаружи и внутри?

Современный вокзал Владивостока - это живой организм, где история органично сочетается с технологиями. В 1990‑х годах зданию вернули исторический облик: восстановили декоративные элементы, отреставрировали интерьеры, сохранив дух начала XX века.

Оно построено в неорусском стиле. Фасады украшены арками, колонками и узорчатыми карнизами. Башни с шатрами и флюгерами придают зданию торжественный вид. Внутри - разнообразие декоративных элементов - сводчатые потолки, массивные люстры, росписи и лепнина.

Вокзал во Владивостоке и Ярославский вокзал в Москве очень похожи по своему архитектурному стилю, что нельзя не заметить каждому туристу. Совпадение неслучайно - так подчеркивалась связь двух концов Транссиба.

Прямо на перроне находится еще две достопримечательности. Там стоит километровый столб "9288 км" - отметка завершения путешествия по Транссибирской магистрали. Это место встречало и провожало поезда со всей страны. Проходя под старинными сводами, невольно ощущаешь связь времен. Где‑то здесь, сто лет назад, стояли пассажиры, и с волнением смотрели на океан.

Рядом со столбом, на платформе, - паровоз Еа-3306. Этот локомотив был произведен по советским чертежам на заводе American Locomotive Company и поставлен в СССР по ленд-лизу в 1945 году. Паровоз использовался для перевозки грузов по Дальневосточной магистрали, а позже стал памятником труду железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

Что можно посетить рядом?

Напротив вокзала находится здание главного отделения Почты России, куда прямо с поездов перегружают письма и посылки. И именно оттуда открывается живописная картина - бухта Золотой Рог, опоры и ванты Золотого моста. Там также каждую неделю проходят продуктовые ярмарки местных производителей, где можно найти азиатские разносолы, мед, выпечку, колбасы и сыры.

Как добраться до железнодорожного вокзала?

Железнодорожный вокзал Владивостока находится в историческом центре города. Здесь проходит множество маршрутов общественного транспорта: автобусы №7, 13, 45, 49, 59, 60, 81, 106, 112, 39Д. Также приехать сюда из других районов города можно, воспользовавшись услугами такси или каршеринга. Электричка-аэроэкспресс из аэропорта доставит прямо к вокзалу.

В 1995 году железнодорожный вокзал Владивостока был включен в список объектов культурного наследия федерального значения. Он всегда торжественно выглядит на открытках, которые продаются в сувенирных магазинах. Ежегодно тысячи туристов увозят в другие регионы и страны частичку старого Владивостока.

Предлагаем и вам отправиться в путешествие по историческим улицам города с помощью нашего туристического путеводителя.