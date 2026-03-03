Россияне назвали главные мотивы для путешествий по местам съемок фильмов

Атмосфера, увиденная в кино и сериалах, становится для каждого пятого жителя России решающим стимулом отправиться в путешествие. Это второй по популярности фактор после интереса к уникальным природным явлениям, таким как северное сияние, гейзеры или вулканы. К такому выводу пришли сервис Авито Путешествия и онлайн-кинотеатр "КИОН", проведя опрос.

© Vse42.ru

– Это означает, что экранный образ территории формирует устойчивое эмоциональное желание поехать – зрителю важно не просто увидеть локацию, а прочувствовать её характер, ритм и настроение, – отмечает Владислава Сакина, коммерческий директор сервиса.

Наибольшее впечатление на опрошенных произвела Сибирь – ее выбрали 37% респондентов. Северный Кавказ и южные регионы страны вдохновляют по 30% зрителей. Также в пятерку самых притягательных кинолокаций вошли Северо-Запад (27%) и Дальний Восток (24%).

Интересно, что предпочтения разных поколений заметно расходятся. Молодежь чаще заворожена образами Центральной России и Кавказа. Люди среднего возраста (45–54 года) хотели бы увидеть Алтай, Поволжье и Крым. А респонденты старше 55 лет мечтают оказаться в Карелии, Мурманской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Говоря о том, что именно привлекает их в местах съемок, большинство (38%) назвали локальные пейзажи. По 17% голосов набрали местные праздники и традиции, а также панорамы городов и деревень. Быт жителей интересен 11% опрошенных, а вот флора и фауна волнуют зрителей меньше всего (9%).

Планируя такое путешествие, большинство россиян (40%) хотели бы разделить его со второй половинкой. По 16% респондентов отправились бы в путь с детьми или с друзьями, 12% – с родителями или родственниками. Каждый девятый опрошенный (9%) готов к самостоятельному путешествию. Что касается жилья, треть респондентов предпочитает отели, 20% выбирают посуточные квартиры, а 18% – гостевые дома. Молодежь до 34 лет чаще готова остановиться в хостелах и глэмпингах, тогда как путешественники старшего возраста (55+) отдают предпочтение турбазам.