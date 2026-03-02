Названы лидеры по приросту номерного фонда среди горных курортов

Общий гостиничный фонд десяти крупнейших горных курортов России по итогам 2025 года превысил 11 тысяч номеров. Наибольший прирост обеспечили Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии и Шерегеш в Кемеровской области.

«По итогам 2025 года общий объем предложения качественных средств размещения на горных курортах России достиг 11,1 тыс. номеров. За год общий номерной фонд увеличился на 854 единицы, что на 46% выше результата 2024 года (583 номера) и стало рекордным за пять лет значением. Наибольший прирост обеспечили курорты Архыз, Домбай и Шерегеш», — говорится в исследовании NF GROUP, размещенном на сайте компании.

По аналитическим данным, основной прирост номерного фонда обеспечили гостиницы категории 4 звезды, на которые пришлось 75% от общего числа открытий.

«Среди наиболее значимых открытий прошлого года — „Лазурит Архыз“ 5* (109 номеров), крупнейший отель категории 5* в рамках курорта Архыз; „Асса“ 5* (55 номеров), второй отель категории 5* на Домбае, Alean Club Sophia 4* (225 номеров) под управлением Alean Collection, 7Peaks Family Resort 4* (200 номеров) под управлением 7Peaks, а также первый отель под управлением Azimut Hotels на Архызе — „Azimut Парк Отель Архыз“ 4* (180 номеров)», — привели цифры в компании.

Эксперты отдельно отметили курорт Мамисон в Северной Осетии, который открылся год назад. Его номерной фонд составляет 52 юнита — с перспективой дальнейшего активного расширения.