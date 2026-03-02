Почему туристы не верят в уборку мазута в Анапе

Роспотребнадзор уже проводит анализы на предмет возможности открытия части пляжей в Анапе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также говорил о чистоте галечной части побережья Черного моря, но при этом многие продолжают говорить о загрязненности пляжей. Политобозреватель Андрей Гусий о том, почему так происходит:

«Достаточно часто при общении с жителями регионов России, когда вопрос касается Анапы, мне говорят, а что будет – если будет новый выброс? Да и убрать все невозможно, считают многие. И в какой-то момент, я понял, почему так происходит. Представьте, вы никогда не были в Волгограде. И город у вас будет ассоциироваться со скульптурой «Родина-мать зовет!». Или предположим вы были раз-два на экскурсии, поэтому к монументу у вас добавится Аллея Героев. И, условно, о существовании и жизни районов города, который растянулся на сто километров, мало что будет известно. Предположим, вы не были в Краснодаре, но фотографии парка, построенного Сергеем Галицким, есть во всех соцсетях всех регионов и хорошо известны. О существовании «легендарного» Музыкального микрорайона, который, по словам некоторых чиновников, проще снести, чем исправить – также не будете догадываться. Также и с Анапой. Судя по диалогу, многие считают, что пляжи только песчаные и небольшие, потому как – кто-то был только в одном месте, купался и загорал только возле отеля. Или же вообще, ориентируются на прошлогодние кадры с мазутом. А то что только в самой Анапе (без пригородов) пляжи длинной 17 километров, пять из которых галечные – многие просто и не знают. И вот тут сказывается наш менталитет. Мы с удовольствием поверим, что все плохо, но никогда в изменившуюся ситуацию. Мы также судим по тому, где сами были, забывая о том, что города – не точки как на карте, а в реальности огромны и имеют кучу своих особенностей и достопримечательностей. И именно вот такие примеры как с Волгоградом и Краснодаром – еще пару лет будет сказываться на количестве туристов в Анапе, пока «сарафанное радио» все не исправит».