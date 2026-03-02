Для оценки национальных туристических маршрутов России введут балльную систему

Министерство экономического развития России разработало систему балльной оценки для национальных туристических маршрутов. Ведомство представило проект соответствующего приказа, документ вводит четкие критерии отбора самых значимых и перспективных путешествий по регионам, пишет «Парламентская газета.

Национальные туристические маршруты — утвержденные на федеральном уровне тематические путешествия с единым брендом, концепцией и развитой инфраструктурой. Они призваны стать визитными карточками регионов, развивать внутренний туризм и привлекать путешественников. Для их поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство предусмотрена единая субсидия. В 2025 году на эти цели регионам выделили 27 миллиардов рублей.

Существующие правила уже требуют от претендентов пакета документов и соответствия ряду критериев: комплексности, перспективности, актуальности, согласованности. Новый приказ стандартизирует эти требования и вводит понятную систему расчета. Ключевые критерии оценки: Комплексность (до 2 баллов) — сколько тематических ресурсов охватывает маршрут. Менее трех — один балл, больше — два. Актуальность (до двух баллов) — зависит от сезонности. Всесезонные маршруты получают два балла, узконаправленные (только летние или зимние) — один.Значимость (до восьми баллов) — самый гибкий критерий. Три балла дают за объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, по одному баллу — за народные промыслы, природные достопримечательности, объекты культурной или исторической ценности. Узнаваемость и согласованность — до трех баллов каждый. Оценивают представленность маршрута в интернете и СМИ, а также согласованность с региональными планами. Перспективность — до двух баллов. Максимальная сумма, которую может набрать маршрут, — 20 баллов.

По мнению исполнительного директора Ассоциации «Альянс туристических агентств Натальи Осиповой, новая система станет важным инструментом развития. Национальные маршруты не только привлекают туристов (российских и иностранных), но и пополняют региональные бюджеты, считает она. Особо специалист отмечает критерий «узнаваемость. Он позволяет оценить, насколько активно региональные власти продвигают маршрут в интернете и СМИ.

«Таким образом мы видим, делают ли власти что-то для развития маршрута уже сейчас. Это гарантия, что федеральные средства не будут потрачены впустую, — уверена Осипова.

В настоящее время проект приказа находится на стадии общественного обсуждения. Оно продлится до 12 марта.

