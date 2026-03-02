Солнце и местный колорит: где отдохнуть ранней весной на Кавказе

Весна на Кавказе начинается раньше, чем в центральной части России. Уже в марте здесь можно ходить в легкой куртке, наслаждаться солнцем и знакомиться с местным колоритом. Корреспондент «Это Кавказ» собрала места на Кавказе, которые стоит посетить ранней весной.

Ставропольский край

Большая часть региона расположена в степных или полустепных зонах. Средняя температура в марте достигает +10 градусов, а в апреле может быть до +20.

Лучше всего отправиться в район Кавказских Минеральных Вод. Здесь есть много городских развлечений, а вблизи находятся лакколиты, на которые можно подняться в сухую погоду.

Быстрее всего — на самолете до Минвод. Оттуда до Пятигорска, Кисловодска или Ессентуков можно доехать на электричке или такси. В эту же сторону из Центральной России ходит фирменный двухэтажный поезд «Кавказ». Ранней весной в нем будет меньше туристов, чем в сезон.

Любителям природы советуем подняться на местные лакколиты — например, на гору Железная, стартовав от Пушкинской галереи в Железноводске. На горы Шелудивая и Острая можно взобраться из Лермонтова, куда из Пятигорска ходит маршрутка.

В Кисловодском нацпарке в это время года меньше туристов, чем летом, так что осмотреть местные достопримечательности можно будет не в толпе людей. Одна из самых интересных — Нарзанная галерея: построенный в XIX веке бювет с минеральной водой. Также стоит посетить смотровую площадку возле спорткомплекса «Олимпийский». Подняться к ней можно на канатной дороге. Нижняя станция находится рядом с Долиной роз.

Ранней весной в Ставропольском крае посетите термальные источники. Есть комплексы с открытыми и крытыми бассейнами, спа и гостиницами.

Прочувствовать местный колорит можно, заглянув на Верхний рынок в Пятигорске. Здесь круглый год продают чурчхелу, конфеты из сухофруктов, делают свежий гранатовый сок.

В Ессентуки стоит приехать, чтобы попить ту самую минеральную воду № 4 или № 17, которая есть почти в каждом российском магазине.

Карачаево-Черкесия

Несмотря на то что большая часть региона находится в горной местности, ранней весной здесь достаточно тепло, чтобы комфортно гулять и отдыхать. В марте температура может быть чуть холоднее, чем в Ставропольском крае, а в апреле отметка в среднем держится на +15 градусах. В горах может быть прохладнее.

В Карачаево-Черкесии действующего аэропорта пока нет, так что на самолете получится добраться только до Ставропольского края. Из Минеральных Вод, где расположена воздушная гавань, в Черкесск ходят автобусы.

На поезде можно доехать с пересадкой в Минеральных Водах или Невинномысске. Из этих городов есть трансфер до Черкесска или Карачаевска.

Ранней весной изучите главные города республики. В Черкесске загляните в парк Зеленый остров, посмотрите Соборную мечеть на проспекте Ленина. Можно зайти внутрь, если соблюдать форму одежды.

За местным колоритом отправляйтесь на Вязаный рынок. В качестве гастрономического опыта попробуйте карачаевский хычин — его подают почти в любом заведении города. Эти знаменитые пышные лепешки замешивают на кефире, айране или молоке и начиняют мясом, зеленью, картофелем, сыром или даже ботвой или капустой.

В Карачаевске прогуляйтесь по городскому парку и отправьтесь к реке Кубань. Со смотровой площадки Каменномостский каньон открывается красивый вид на горы.

И, конечно, стоит побывать на Медовых водопадах. В сезон это очень популярная локация, куда практически не подъехать из-за большого скопления людей. Ранней весной туристов не так много. Рядом с водопадами есть конный прокат и Чайный домик, где продают чурчхелу, варенье из шишек или шелковицы, горные травы.

Северная Осетия

В марте-апреле в Осетии можно совместить городской отдых с вылазками на природу за живописными видами на горы. В столице республики городе Владикавказе в апреле температура воздуха достигает +15. В горах будет холоднее.

Самый быстрый и удобный вариант — прилететь на самолете во Владикавказ. Из центральной части России также ходят поезда.

Советуем большую часть времени посвятить Владикавказу. Город окружен кольцом гор, в ясную погоду здесь открываются красивые виды. Знакомство с Владикавказом можно начать с проспекта Мира. По пути загляните в Национальный музей Алании или Художественный музей им. М. С. Туганова, а затем продолжите прогулку в парке им. К. Л. Хетагурова.

Через парк спуститесь на набережную реки Терек. Там можно полюбоваться Суннитской мечетью. А пройдя на улицу Льва Толстого, вы обнаружите удивительное здание в готическом стиле — когда-то это была лютеранская кирха, а сегодня здесь расположилась государственная филармония.

Владикавказ считается театральным городом. Здесь находятся филиал Мариинского театра и Академический русский театр им. Е. Б. Вахтангова.

Те, кто предпочитает природу, могут отправиться на конную прогулку по окрестностям города, посетить владикавказский Дендрарий или поехать на курорт в Цей. С декабря по март он подойдет для лыжного отдыха, а летом — для походов и посещения средневекового святилища Реком. Учитывайте, что погода весной быстро меняется.

Главный гастрономический символ республики — осетинские пироги. Классика — с мясом (фыдджын), сыром (уалибах), свекольной ботвой (цахараджын) и картофелем (картофджын). Пироги можно найти почти в любом заведении.