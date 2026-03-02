Поиски пропавших в Пермском крае туристов завершены

Поиски пропавших в Красновишерском районе Пермского края туристов завершены. Мужчины несколько дней провели в яме, которую выкопали в снегу и накрыли тентом. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предполагается, что в этой яме они ночевали, ожидая помощи.

Четверо участников погибли, выжил всего один человек, его передали медикам для оказания помощи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Пятеро мужчин из Уфы приехали в деревню Золотанка 20 февраля и на 5 снегоходах отправились к плато Кваркуш, расположенному примерно в 100 км от населенного пункта. Вернуться они должны были 24 февраля, однако перестали выходить на связь. Маршрут в МЧС группа не регистрировала.

В ходе поисков рассматривались разные версии: от поломки техники и потери ориентировки до попытки укрыться в таежной избе с запасом дров и продуктов. Связи в районе нет, что серьезно осложняло работу спасателей и не позволяло подтвердить ни одну из гипотез.

Операция продолжалась несколько дней, к ней привлекли 68 человек и 59 единиц техники, в том числе 34 снегохода, а также частный вертолет. Территорию обследовали с воздуха, на земле использовали сирены и беспилотники, чтобы помочь туристам сориентироваться.

Родственники подчеркивали, что мужчины были опытными туристами и уже бывали в этих местах, поэтому не ожидали экстремальной ситуации и не оформили регистрацию маршрута.