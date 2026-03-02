В Сочи туристам, чьи рейсы отменили из-за атаки БПЛА, разрешили остаться в отелях

Массированная атака БПЛА на Сочи 1 марта привела к временному закрытию аэропорта и задержке десятков рейсов. Власти города попросили отели не выселять туристов, чтобы пассажиры могли дождаться вылета в комфортных условиях. Экстренные службы тем временем ликвидировали последствия падения обломков дронов.

Власти Сочи рекомендовали гостиницам не выселять постояльцев, чьи рейсы были отменены или задержаны из-за временной приостановки работы аэропорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара (в 10:58 мск), Геленджика (в 11:54 мск) и Сочи (в 13:41 мск) 1 марта. Мера была принята для обеспечения безопасности полетов на фоне массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на курорт, которая продолжалась несколько часов.

К 16:00 в аэропорту Сочи задерживалось более 70 рейсов, включая почти 30 на вылет и прилет. Всего из-за ограничений 11 самолетов ушли на запасные аэродромы во Владикавказ, Астрахань, Минеральные Воды, Махачкалу и Грозный. Пассажиров десяти рейсов разместили в гостиницах Сочи.

Глава города отметил, что руководителям средств размещения доведены рекомендации размещать гостей на время ожидания вылета. В аэропорту продолжают работать все необходимые сервисы, налажено оповещение через авиакомпании и онлайн-табло. В Лазаревском районе Сочи обломки беспилотников повредили остекление дома и припаркованный автомобиль, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч туристов из России не могут покинуть ОАЭ из-за постоянных атак со стороны Ирана.

Закрытие аэропорта в Сочи отразилось на расписании аэропорта Челябинска.