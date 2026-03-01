Оздоровительный отдых становится все более популярным в Бурятии, каждый десятый турист в республике выбирает именно его для восстановления и активного долголетия. Об этом сообщил ТАСС министр туризма региона Алдар Доржиев.

"Каждый десятый турист, прибывающий в Бурятию, - это турист, приезжающий с целью оздоровления. <…> Экономический потенциал оздоровительного вида туризма гораздо выше, чем традиционного - каждый такой отдыхающий оставляет средний чек выше на 30-50%, чем обычный турист. Он живет в месте размещения более длительное время, он зачастую возвращается к нам", - сказал Доржиев.

По официальным данным, в 2025 году регион посетили более 680 тыс. человек, это те путешественники, которые останавливались в коллективных средствах размещениях. Объем платных услуг, оказанных туристам в Бурятии в 2025 году, составил 5,9 млрд рублей.

"С учетом мультипликативного эффекта валовая добавленная стоимость туризма составляет 16,3 млрд рублей, - отметил министр. - Таким образом, вклад туризма в ВРП республики составляет 3,7%. Это позволяет Бурятии входить в топ-15 регионов России по данному показателю".

Растет спрос на комплексные оздоровительные, реабилитационные программы. В курортах и санаториях, которые с притоком инвестиций и благодаря господдержке постепенно модернизуются, внедряются современные велнес-форматы. Самые популярные среди отдыхающих курорты, лечебно-оздоровительные местности с минеральными и термальными источниками: "Аршан", "Горячинск", "Кучигер", "Алла", "Умхэй", "Гарга", "Гоуджекит", "Дзелинда", "Нилова Пустынь". Бурятия находится в Байкальской рифтовой зоне, поэтому на территории республики есть более 300 термальных и минеральных источников с самым разным гидрохимическим составом - для лечения самого широкого спектра заболеваний.

"В Бурятии огромный природный потенциал. Озеро Байкал, национальные парки и заповедники федерального значения, региональные особо охраняемые природные территории. Все это создает уникальный природный фон, - сказал Доржиев. - Кроме того, в Улан-Удэ работает единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, тибетских врачеваний, - Центр восточной медицины".

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии.