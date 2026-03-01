С 1 марта в России изменились правила авиаперевозок

Новые правила авиаперевозок детально прописывают нормы провоза ручной клади и основания для возвращения билетов, в том числе невозвратных. Эти изменения дают пассажирам больше гарантий, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди").

© РИА Новости

«С 1 марта 2026 года в силу вступят два важных блока правил, которые напрямую касаются сферы туризма, — сказал он, отметив, что речь идет об обновленном порядке предоставления гостиничных услуг и об авиационных правилах, при этом изменения в последних "будут более существенными". — Например, согласно новым правилам, билеты, даже невозвратные, можно будет вернуть в случае задержки рейса более чем на 30 минут. Можно вернуть билеты в случае болезни — своей или близких родственников. Оплата за билеты возвращается лицу, приобретавшему билеты, даже если он не является пассажиром».

Электронные посадочные талоны уравнены в правах с бумажными: "пассажиру выдается посадочный талон, оформленный на бумажном носителе или в электронном виде". А авиакомпании обязаны теперь направлять посадочные талоны тем способом связи, что были указаны пассажиром при покупке, добавил Тарбаев.

Ручная кладь

Изменятся формулировки правил провоза ручной клади.

«Здесь основные изменения касаются пассажиров с детьми и лиц с инвалидностью. В ручную кладь можно брать устройство для переноса ребенка, включая детскую люльку, детскую коляску, удерживающие системы (устройства) для детей до двух лет, костыли, складное кресло-коляску, опорную трость, тактильную трость, складные ходунки, в том числе складные ходунки-роллаторы, протезы и средства по уходу за протезами. Список был расширен и детализирован, например, разделены понятия "опорная трость" (для лиц с ограниченной мобильностью) и "тактильная трость" (для слабовидящих)», — рассказал депутат.

Он отметил, что, по сути, принятые изменения "легализуют уже существующие практики, однако у пассажиров появится больше гарантии в части обеспечения перелетов".

Вода и еда

Одновременно с этим в обновленных правилах зафиксировано требование авиакомпаний обеспечивать пассажиров питьевой водой в случае задержки рейсов на три часа, горячим питанием — после шести часов ожидания и предоставлять гостиницу днем, если ожидание затягивается более, чем на 10 часов от времени вылета и ночью — через восемь часов, отметил Тарбаев. Согласно действующим нормам, пассажирам обязаны предоставить напитки после двух часов задержки, горячее питание через четыре часа, размещение в гостинице — при ожидании отправления рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное.