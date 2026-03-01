C 1 марта изменились правила бронирования номеров в гостиницах

В России с 1 марта изменятся правила бронирования номеров в гостиницах, кемпингах и на базах отдыха. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, например, с весны средства размещения обяжут возвращать предоплату полностью в случае отмены бронирования до дня заезда. Также гостиницы в случае отказа от предоставления услуг должны полностью возместить туристу убытки.

Помимо этого, при отмене или неявке в день заезда отель имеет право удержать только сумму, не превышающую стоимость одних суток проживания. Гарантированная бронь при этом будет сохраняться для гостей на протяжении 24 часов.

Кроме того, в договоре бронирования с 1 марта обязательно должны быть указаны сведения об исполнителе, уникальный реестровый номер организации, категория номера и его площадь, перечень услуг, входящих в стоимость и оплачиваемых отдельно, а также условия отмены. Еще одно важное нововведение — запрет для агрегаторов на размещение объявлений о средствах размещения, не прошедших проверку.

Ранее стало известно, что отели в России начнут работать по новому стандарту для иностранных гостей. Он будет введен с 1 июня 2026 года.