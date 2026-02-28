Крупную авиакомпанию начали проверять из-за нарушений прав пассажиров

Ространснадзор начал проверять крупнейшую чартерную авиакомпанию России Azur Air из-за задержек рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

© Lenta.ru

«В связи с многочисленными нарушениями в деятельности авиакомпании Azur Air, включая систематические задержки рейсов и нарушения прав пассажиров (непредоставление положенных услуг при задержках, сложности с возвратом средств), по запросу Ространснадзора Генеральная прокуратура выдала требование о проведении внеплановой проверки перевозчика», — сказано в сообщении.

Проверка продлится до 5 марта. Если информация о нарушениях подтвердится, к Azur Air могут быть применены санкции вплоть до ограничения действия сертификата. При этом в Ространснадзоре отметили, что проверка не повлияет на выполнение авиакомпанией запланированных рейсов.

24 февраля сообщалось, что сотни россиян застряли на острове Таиланда из-за поломки шасси у самолета авиакомпании Azur Air. Рейс с острова Пхукет в Минеральные Воды должен был вылететь 23 февраля, однако отправление отложили на 33 часа из-за неполадок у Boeing 767-300.