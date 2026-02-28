С 1 марта россияне смогут получать полный возврат при отмене брони в отелях

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов сообщил о новых правилах возврата средств за гостиничное бронирование, которые вступают в силу с 1 марта 2026 года. Согласно его разъяснениям, при отмене брони до дня заезда туристу гарантируется полный возврат предоплаты.

В беседе с РИА Новости он отметил, что в случае отказа от номера в день заезда или неявки гостиница сможет удержать не более стоимости одних суток проживания. Парламентарий также подчеркнул, что гарантированное бронирование должно сохраняться не менее 24 часов. По словам Кривоносова, нововведение призвано исключить практику чрезмерных штрафов и унифицировать правила для всех участников рынка.

