Дороже Мальдив: названа стоимость тура к белым медведям на Северный полюс

Стоимость экспедиции к «макушке Земли» в 2026 году составит минимум 3,7 миллиона рублей на человека. Как сообщили эксперты, именно такая цена установлена на путешествие на атомном ледоколе «50 лет Победы» в сезоне-2026.

© РИА "ФедералПресс"

«Несмотря на высокий ценник, который для многих является фильтром, спрос на уникальные туры продолжает расти. Эксклюзивные программы раскупаются более чем наполовину уже за полгода до старта сезона. Эксперты связывают это не только с переориентацией на внутренний туризм, но и с мировоззренческим сдвигом среди российских путешественников», – сообщил «ФедералПресс» туроператор.

Как правило, это опытные путешественники, для которых Мальдивы и Европа остались в прошлом, а сейчас на первый план выходят впечатления, меняющие картину мира.

Программа арктического круиза давно вышла за рамки простого созерцания льдов и включает гастрономические удовольствия, вертолетные обзорные полеты и научно-популярные лекции. Организаторы, работающие в высоких широтах более 26 лет, обеспечивают высокий уровень сервиса: в точке Северного полюса для путешественников устраивают баню с погружением в океан и «полярное барбекю». Однако главным барьером для массового туриста остается цена – 69 % россиян называют стоимость экспедиций ключевым стоп-фактором.

Несмотря на это, прогнозы Минэкономразвития оптимистичны: к 2030 году поток туристов в континентальную Арктику может достичь 3 миллионов человек в год. Парадокс рынка в том, что его элитарность становится фундаментом: люди платят не просто за отдых, а за чувство причастности к величию страны и невозможные эмоции, которые нельзя отретушировать.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему туристы все чаще выбирают путешествия на Северный полюс.