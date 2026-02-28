Почему отпуск в холодных странах стал новым трендом

Еще несколько лет назад летний отпуск невозможно было представить никак иначе, кроме как под солнцем, у моря и в отеле на первой линии. Однако в последние годы из-за экстремальной жары на курортах юга Европы и частых пожаров тренд начал смещаться на более северные направления. Здесь в лексикон путешественников ворвался coolcation (cooling vacation — «прохладный отпуск»). Многие туристы больше не хотят планировать экскурсии только на ранее прохладное утро, покрываться волдырями и проводить половину отдыха под кондиционером. О том, как coolcation стал популярен и где искать те самые прохладные направления, — разбиралась «Лента.ру».

Почему прохлада стала новой роскошью

Термин coolcation начал активно использоваться в сети после публикации статьи Conde Nast Traveler с трендами в туризме на 2024 год. Редакторы журнала предположили, что туристы начнут чаще ездить в прохладные страны из-за климатических изменений, и оказались правы.

В июне 2025-го Forbes писал, что тренд перестает быть нишевым и подкрепил этот факт данными о бронированиях и поисковых запросах — в частности, со стороны авиакомпаний. Например, скандинавский перевозчик SAS в 2025 году сообщил, что 28 процентов жителей Европы теперь активно ищут направления с более мягкой температурой.

Фото: Лента.ру

Так, бронирования на лето из Испании, Италии и Франции на север Швеции, в том числе в города Умео и Лулео, подскочили на 50-60 процентов. При этом поисковый интерес на сайте компании показал еще больший скачок: поиски перелетов из Франции в Скандинавию с мая по август увеличились на 46 процентов, из Испании — на 28 процентов.

В премиальном сегменте случилась аналогичная история. Сеть Virtuoso в релизе о трендах 2024 года отмечала рост поездок в «прохладные» направления Северной Европы и Канады летом — на 44 процента, в то время как поездки в более жаркие точки вроде Греции, а также посещения Италии и Франции пошли на спад.

Куда едут за прохладой и что там делают

Самый очевидный магнит для туристов, ищущих прохладу, — Северная Европа, в частности скандинавские страны вроде Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. Путешественники едут сюда ради фьордов, лесов и чистейших озер. Многие туристические компании уже сделали из тренда готовое предложение.

Фото: Лента.ру

«Благодаря средней летней температуре 20-25 градусов Цельсия, Швеция стала популярным местом для отдыха в прохладную погоду. Северное расположение страны обеспечивает длинные световые дни, идеально подходящие для активного отдыха на свежем воздухе — будь то пешие прогулки, сплавы на байдарках или просто пребывание на природе. В Швеции примерно 100 тысяч озер и нетронутая береговая линия, а в Стокгольме и Гетеборге есть живописные городские пляжи. Поэтому у нас бесконечный потенциал для освежающего купания», — рекламируется на сайте Visit Sweden. И все это без очереди за шезлонгами.

Путешественники отмечают, что в северных странах действительно больше активностей, и поэтому отпуск кажется более насыщенным.

«Я помню, как первый раз приехала в Исландию летом и навсегда влюбилась в северную природу. Многим кажется, что Исландия однообразна, но это совсем не так. Там можно съездить на черный пляж, посмотреть на китов, пройти под водопадом, отправиться на хайкинг по лавовым полям, устроить пикник с видом на вулкан, кататься на лошадях, купаться в горячих источниках и наблюдать за тупиками. Каким-то чудесным образом северная природа успокаивает и расслабляет. К этому ощущению хочется возвращаться снова и снова», — делится путешественница Диана.

Кроме того, направлениями для coolcation могут стать и южные страны, где есть более прохладные регионы. Например, популярность в последние годы набирают Доломиты в Италии. В разгар сезона там арендуют виллы с видом на каменистые пики, устраивают прогулки по многочисленным горным тропам и катаются на автомобилях или велосипедах по живописным серпантинам.

Фото: Лента.ру

При этом coolcation касается не только направлений, но также времени отдыха. Так, можно отправиться в ту же Португалию или Грецию, однако в начале мая или в конце сентября и застать более комфортную погоду. Этот период называют shoulder season или межсезонье. Интерес к отдыху в такое время становится все выше в том числе за счет того, что авиакомпании и отели предлагают выгодные условия бронирования на эти даты.

Coolcation у нас дома

В России тоже есть свои coolcation-направления и они, наряду с европейскими, переживают настоящий туристический бум в последние годы. Например, в их число входит Кольский полуостров, Камчатка и Сахалин, Алтайский край, озеро Байкал, Карелия, Белое море и Соловки, Приполярный Урал и Калининградская область.

«Свой прошлый летний отпуск я провела на Приполярном Урале. Это приключение было одним из самых запоминающихся в моей жизни. До этого я ходила в походы на Алтай и юг России, но северная природа переплюнула все. Есть в ней что-то особенное и манящее. Самое удивительное, что под конец путешествия она подарила нам северное сияние. Хотя это был август», – москвичка Полина

Чем заняться в российских coolcation-направлениях?

Мурманская область (Кольский полуостров) — один из самых популярных вариантов. Главные точки — Териберка и ее ландшафты вроде пляжа «Яйца дракона», а также тундровые маршруты на берегу Баренцева моря. Здесь же туристы отправляются в поход в Хибины.

Республика Карелия — редкий случай, когда природная красота сочетается с простой логистикой и разнообразием маршрутов. Здесь путешествие можно устроить на лодке, на поезде или на автомобиле. Чаще всего туристы едут в горный парк «Рускеала», остров музей Кижи и на Ладожские шхеры.

Архангельская область — это поездка с сильной культурной составляющей. Обязательный минимум: Соловецкий монастырь, панорамы с Секирной горы и выезд на Большой Заяцкий остров. Планировать путешествие необходимо с учетом того, что перемещение между островами зависит от погоды и сезонности.

Калининградская область и национальный парк «Куршская коса» — прагматичный и достаточно бюджетный способ остаться в России и увидеть кусочек Европы. В хорошую погоду здесь доступны экотропы и пляжи с дюнами, а в пасмурные дни можно отправиться в городские музеи и попробовать балтийскую кухню.

Камчатский край — одно из самых дорогих и уникальных направлений, визитная карточка которого — вулканы, долина гейзеров и медведи. Для походов на Камчатке всегда лучше выбирать проверенные компании и опытных гидов, поскольку дикая природа и погода на вулканах очень непредсказуемы.

Республика Коми — вариант для тех, кто хочет настоящей прохлады и готов забраться ради этого практически на другой конец света. Главные достопримечательности здесь — это плато Маньпупунер и гора Манарага. Чтобы увидеть и то, и другое, придется пройти через болота, вынести холодные ночи в палатке и рой комаров, однако увиденное того стоит.

Как спланировать coolcation и не разочароваться

Первое и самое важное — не нужно пытаться повторить классический «пляжный отпуск» в прохладных направлениях. Такие места лучше раскрываются через движение — пешие маршруты, роуд-трипы, велосипеды или путешествия по воде.

Второе — необходимо заранее проанализировать, в какое время года планировать поездку. Если речь идет о юге Европы, то лучше выбирать межсезонье, а если отпуск будет проходить в северных странах, идеальнее всего подойдут летние месяцы. Для российских направлений своя специфика. Например, летние походы по Приполярному Уралу и к плато Маньпупунер проводятся всего полтора-два месяца в году.

Третье правило — чемодан нужно собирать «слоями». В прохладных странах погода меняется быстрее, и одна куртка на все случаи жизни не всегда спасает. Поэтому важно положить вещи и на тепло, и на прохладную погоду.

В жарких странах станет еще жарче

Совместный отчет Copernicus Climate Change Service и Всемирной метеорологической организации фиксирует, что 2024 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений в Европе. При этом ледники в Скандинавии и на Шпицбергене показали рекордные темпы потери массы, а среди синоптиков все чаще стало звучать словосочетание «тропические ночи», когда температура не опускается ниже 20 градусов Цельсия.

Как сообщают издания для путешественников, в туристических регионах Средиземноморья (включая Хорватию, Турцию, Италию, Грецию и Испанию) в 2024 году зафиксировали рекордное число таких ночей — и многие компании оказались вынуждены двигать экскурсии на раннее утро, чтобы избежать опасной жары.

Фото: Лента.ру

Путешественники тоже начали вести себя иначе. В свежем исследовании European Travel Commission о поездках европейцев весной и летом отмечается: 81 процент респондентов признают, что меняющийся климат так или иначе влияет на их путешествия. При этом 17 процентов туристов стали внимательнее мониторить прогнозы, 15 процентов активнее ищут отдых в «мягком» климате, а 14 процентов и вовсе избегают направлений, где наблюдается экстремальная жара.