Турист попытался засудить авиакомпанию за то, что его привезли не в тот город
Судебная коллегия по гражданским делам оставила без удовлетворения апелляционную жалобу пассажира Ивана Ф. к авиакомпании Red Wings, признав законным решение суда первой инстанции об отказе во взыскании компенсации морального вреда.
Инцидент произошел 16 декабря 2024 года. Ф. приобрел билет на рейс WZ 1222 по маршруту Нижневартовск – Челябинск с вылетом в 16:45. Однако по прибытии в аэропорт он обнаружил, что рейс перенесен на 17:45, а пункт назначения изменен на Екатеринбург. В результате пассажиру пришлось добираться до Челябинска на такси, что, по его мнению, нарушало его права и являлось основанием для компенсации морального вреда в размере 50 тыс. руб.
Авиакомпания объяснила изменения вынужденной мерой, связанной с обеспечением безопасности полетов. Согласно материалам дела, исходное воздушное судно (RA-89156), которое должно было выполнять рейс, вышло из строя из-за неисправности гидросистемы, выявленной при выполнении предыдущего рейса. Самолет временно был отстранен от полетов, взамен перевозчик выделил резервное судно (RA-89140). Однако его эксплуатационные ограничения и дальнейший план полетов не позволяли выполнить посадку в Челябинске. В связи с этим авиакомпания приняла решение направить борт в Екатеринбург и организовать для пассажиров бесплатную доставку в Челябинск наземным транспортом.
Суд установил, что пассажир был уведомлен об изменениях заблаговременно – 16 декабря в 10:30 по московскому времени – посредством SMS и электронной почты. При этом Ф. не отказался от перевозки и не потребовал возврата средств, фактически согласившись с новыми условиями.
Нижневартовский городской суд, а впоследствии и апелляционная инстанция пришли к выводу, что действия авиаперевозчика были правомерны и продиктованы требованиями безопасности, что допускается Федеральными авиационными правилами и внутренними правилами компании.
«Ответчик принял все возможные меры для доставки пассажиров в пункт назначения, включая альтернативный трансфер. При таких обстоятельствах оснований для взыскания компенсации морального вреда не имеется», – говорится в материалах дела.