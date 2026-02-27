«А где билеты-то продают?» Туристы раскритиковали дальневосточные круизы

Новость о предстоящем запуске круизов по Дальнему Востоку на лайнере Astoria Nova стала поводом для обсуждения в профессиональном сообществе – незадолго до старта программа все еще окружена странностями и вызывает вопросы.

Наблюдателей, например, смутили цифры, появившиеся в пресс-релизе камчатского форума устойчивого развития, а также сроки запуска программы.

Там написано:

«Для обслуживания Тихоокеанской круизной линии в Приморье будут работать 98 туроператоров, 300 турагентов, около 200 гидов-экскурсоводов, 340 единиц туристического автотранспорта, более 200 ресторанов».

В перепечатке РБК указано, что 98 туроператоров и 300 турагентов «подготовят», а гидов будет даже больше – 257: «в том числе 66 гидов-переводчиков со знанием китайского, немецкого и английского языков».

Лайнер Astoria Nova, который выйдет на маршрут, предположительно, в мае, вмещает 1500 пассажиров. Поэтому формулировки выглядят странно.

«257 экскурсоводов на 1500 паксов – не многовато ли?» – спрашивает один из читателей телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Другой подписчик обратил внимание, что все эти данные в публикациях приписаны министру туризма Приморского края Наталье Набойченко. Хотя если прочитать текст внимательно, то видно, что она выразилась иначе, без цифр. По словам министра, принять 1500 пассажиров (вместимость Astoria Nova) – это большая ответственность, поэтому «подготовили туроператоров, турагентов, гидов-экскурсоводов и гидов, которые будут сопровождать туристов на борту лайнера».

Можно предположить, что в пресс-релизе просто не совсем корректно привели справочную информацию об уже имеющемся количестве зарегистрированных компаний и предпринимателей в сфере туризма.

Например, в реестре турагентств к Приморью относятся 302 турагента. А если отметить в реестре гидов Приморский край, Сахалинскую область и Камчатку, то получится, что на маршруте будущего круиза легально уже работают 232 экскурсовода. Правда, откуда взялись в пресс-релизе 98 туроператоров, непонятно – в трех упомянутых регионах официально числится всего 29.

Судя по комментариям, туристический рынок сейчас нуждается не в справочных данных о количестве «подготовленных» компаний и экскурсоводов, а в информации о самом продукте. Запуск «Тихоокеанской круизной линии» анонсирован уже в мае, но продажи пока не открыты.

«А где билеты-то продают? Где промосайт? Описания кают, экскурсий?» – спрашивает один из наших подписчиков.

В публикации РБК указано, что один день 10-дневного круиза будет стоить 17 тыс. руб., а оператор – АО «Русская круизная компания» («Рускруиз»), зарегистрированная в ноябре прошлого года. Однако сайта с ценовыми предложениями нам обнаружить не удалось.

Нет подробностей и у специалистов круизного рынка, опрошенных «ТурДомом». Андрей Михайловский, генеральный директор «Инфофлота», сказал, что какой-либо официальной информации компания не получала.

Руководитель CruClub Михаил Алексеев ответил, что компания следит за проектом и готова подключиться к продажам, когда все будет готово.

«По результатам проведенного нами опроса среди постоянных клиентов значительная часть аудитории выразила заинтересованность в подобном круизном продукте», – сказал Алексеев.

Вместе с тем эксперты обратили внимание – выдержать обещанный срок и открыть круизы в мае будет непросто, так как для продаж осталось очень мало времени.