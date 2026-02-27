Российские отели начнут работать по новому стандарту для иностранных гостей

Российские отели с лета начнут работать по новому стандарту для приема иностранных гостей. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте.

© Lenta.ru

В ведомстве заявили, что предварительный национальный стандарт в России будет введен 1 июня 2026 года. Он охватит не только гостиницы, но и объекты общественного питания вместе с туристическими организациями. Они будут обязаны адаптировать свой сервис с учетом культурных, языковых и бытовых особенностей прибывающих в страну путешественников. Уточняется, что стандарт будет действовать два года.

Так, например, гостиницы обяжут подготовить веб-версии сайтов на языках тех стран, из которых ожидается наибольший приток туристов. Кроме того, на территориях объектов размещения появятся навигационные указатели на английском языке. Также отелям будет рекомендовано нанять штатного переводчика и обеспечить службу приема и размещения средствами автоматического перевода устной речи и документов.

Также в Росстандарте рассказали, что с июня меню отеля должно будет включать в себя позиции, которые подойдут иностранным гостям с различными диетическими предпочтениями. Так, желательно, чтобы для постояльцев были доступны халяльные, постные и вегетарианские блюда.

Ранее стало известно, что в России 1 марта 2026 года впервые введут правила транспортных перевозок для туристических поездов. Теперь при нарушении общественного порядка в пути клиента круиза могут лишить проезда без возврата средств.