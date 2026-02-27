Турагентов предупредили о штрафах за ошибки в личных данных туристов

Вводимые с 1 марта изменения в Федеральных авиационных правилах (ФАП) требуют указывать в контактных данных пассажира номер его мобильного телефона и e-mail. Турагенты получают от своих партнеров уведомления об этом. «Туроператор предупредил, что при выявлении нарушений авиакомпания выставит штраф, который он удержит с турагента, внесшего неверные данные», – рассказала редакции TourDom.ru турагент. Новое требование касается как заказанных туров с перелетом, так и авиабилетов.

Некоторых представителей розницы смущают выдвигаемые условия.

«Туроператоры таким способом собирают себе базу клиентов, – предполагает один из них. – После бронирования, уже на сайте авиакомпании, если это регулярные рейсы, можно внести изменения в контакты пассажира. В этом случае никаких нарушений не будет. Перевозчик извещен, а для туроператоров данные туристов – излишняя информация».

Однако юристы предупреждают: в ФАП действительно внесены изменения.

«С 1 марта обязательным требованием стало указание корректных номеров телефонов и e-mail непосредственно пассажиров, а не агентов по продаже воздушной перевозки, – говорит основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов. – Поправку внесли с целью безопасности».

Порядок взаимодействия с авиакомпанией изменился, в частности, из-за введения пункта про электронный посадочный талон, теперь он имеет такую же юридическую силу, что и бумажный.

«Авиакомпания обязана отправить посадочный в цифровом формате на электронную почту пассажира», – отмечает юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

При этом требование об указании мобильного телефона для информирования пассажира о возможных изменениях по рейсу осталось прежним.

Что касается штрафа за некорректное указание контактных данных клиента, подобные условия могут быть в договоре между авиакомпанией и контрагентом (туроператором). Турагента авиакомпания штрафовать не может. Однако туроператор вправе внести такой пункт в свой договор с розничными партнерами, пояснили юристы.

Ранее «ТурДом» писал, что изменения в Федеральных авиационных правилах могут привести к росту цен на авиабилеты.