Министр рассказал, что туристы из Китая на самом деле ищут в Калининграде

Китайских туристов в Калининградской области привлекают не замки и другие достопримечательности, а возможность почувствовать себя в «самом западном» месте России, заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время круглого стола в региональном информационном центре «ТАСС Калининград».

© tourdom.ru

По его словам, представители китайского туристического бизнеса на встречах с калининградскими властями сами описали интересы своих клиентов.

«Я им рассказывал про замки, про все остальное. Они улыбнулись: “Андрей, ты можешь кому угодно все это рассказывать, но не нам. Если мы хотим посмотреть замки, мы знаем, где их посмотреть. Нас интересуют в Калининградской области только три вещи… Побыть в самом западном месте в России. То есть выпить самый западный кофе, съесть самый западный пирожок, самый западный поцелуй, самый западный секс – что угодно, но чтобы это было самым западным”», – цитируют слова чиновника порталы «Русский Запад» и Кgd.ru.

Также туристам интересно посмотреть на Куршскую косу и процесс переработки янтаря.

«Можно, конечно, купить янтарь и в Китае, проблем никаких у них нет. Но купить там, где он находится и где его добывают, – это для них имеет определенную ценность», – сказал Ермак.

По его мнению, в Калининграде не стоит ждать массового турпотока из Китая, как в восточных регионах России: мешает отсутствие прямого авиасообщения и дефицит специалистов, способных профессионально работать с этим рынком. Однако в премиальном сегменте региону есть что предложить китайским туристам. У них «очень хороший чек, они много готовы тратить», добавил министр.