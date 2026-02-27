Цены на бюджетные отели в Москве растут быстрее всего

Стоимость проживания в Москве в отелях малой звездности или без звезд растет быстрее, чем в гостиницах более высокого уровня. Такой информацией поделились представители рынка на бизнес-конференции «Ориентир» компании «Островок». Она прошла в Москве.

Так, по данным агрегатора, в 2025 году средний тариф в объектах 0–2 звезды в столице вырос на 9%. «Тройки» и «четверки» показали положительную динамику на уровне 2%. Ну а в «пятерках» изменений и вовсе не произошло: +0,1% не в счет. И это несмотря на то, что бюджетный сегмент больше всего среди отелей прибавлял и в объемах номерного фонда на ресурсе (+5%). Но вопреки возросшей конкуренции, управляющие объектами не сбавляли цены.

При этом спрос на недорогие отели у агрегатора немного сократился – с 11 до 10% от общей аудитории. Средний тариф здесь составлял 4,6–4,8 тыс. В «трешках» – 5,7–5,9 тыс. Его выбирали 26%. Больше всего прирост у «четверок» – на 3% вверх. Цены варьировались в районе 9,3–9,6 тыс. В пятизвездочных отелях предпочитали селиться 12% туристов – цена ночи в среднем составляла 17,9–19,0 тыс.

«В “четверках” и “пятерках” можно говорить об условных колебаниях цены внутри сезонов или внутри высоких дат в течение недели. А в целом существенного роста действительно нет. 2025 год был сложнее предыдущего, не было роста платежеспособного спроса, средняя загрузка в отелях не росла, а даже чуть-чуть припала. На этом фоне сложно предполагать рост цены», – говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

По версии Hotel Advisors, загрузка отелей в Москве в 2025 году снизилась примерно на 3%. Больше всего потеряли «трешки» (–6%). Вдвое меньше просела заполняемость «четверок». Ну а «пятерки» недосчитались порядка 2% гостей. А тариф в этих трех категориях рос везде одинаково – на 5–6%.

Что касается гостевых домов и апартаментов в столице, то, несмотря на увеличение объемов номерного фонда у агрегатора на 15–17%, чек здесь не растет – снижение 1–2%. Количество номеро-ночей в гостевых домах сократилось.