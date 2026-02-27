Спрос на отдых в Анапе вновь начал расти, даже несмотря на неясные перспективы открытия пляжей к летнему сезону. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии, который ссылается на данные сервиса для отельеров Travelline.

Прирост бронирований на летние месяцы составил 78% по сравнению с прошлым годом, особенно высок спрос на бюджетные отели. Подтверждает интерес и владелец отеля «Пантелей» в Анапе Пантелей Азов:

«По бронированиям в этом году больше, чем в 2025 году, потому что в 2025 году после новости о крушении танкера пошли резкие отмены. Сравнивать с прошлым годом вообще бессмысленно. Это не сезон был, его не было, можно сказать, хуже, чем в 2024 году, в процентном соотношении процентов на 30-40 в это же время, цены мы не поднимали. Это цены 2024 года, даже, может, чуть ниже, 2023 года. Цены опускались в два раза, у кого-то и в три раза. Самое главное, что все ждут официального ответа властей о том, открывается ли сезон или не открывается. После этой новости поток хлынет, потому что очень многие люди интересуются, но до брони не доводят, потому что говорят: мы будем ждать решения и после этого уже будем бронировать номер».

Перспективы открытия пляжей пока неясны. В начале февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, несмотря на проделанную огромную работу по очистке, пляжи курортов Темрюкского района пока не готовы к открытию в полном объеме. Она не исключила, что ситуация изменится к началу летнего сезона.