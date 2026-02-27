Под Новосибирском появится новый горнолыжный курорт

В Маслянинском муниципальном округе 24 гектаров земель переведены в категорию особо охраняемых территорий для создания горнолыжный курорт «Скакуша». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

Впервые о проекте заговорили еще в 2012 году. Речь идет о круглосуточном комплексе, с трассами суммарной длиной 11,2 километра и 590 гостиничными номерами, напоминает КП-Новосибирск.

Здесь запланировано строительство гостиниц, кемпингов, апартаментов, катка, искусственного водоема, бань. Летом предполагалось организовывать услуги рыбалки, каякинга и рафтинга.

