Аэропорты обяжут информировать пассажиров об услугах при задержках рейсов

С 1 марта российские аэропорты будут обязаны информировать пассажиров о времени и месте получения услуг, положенных при задержке рейса. Эти требования закреплены в обновленных Федеральных авиационных правилах.

«Обслуживающая организация обязана предоставлять пассажирам звуковую и/или визуальную информацию о местах и времени получения услуг, указанных в пункте 99 правил», – уточняется в новой редакции документа.

Кроме того, авиагавани должны сообщать путешественникам о том, где выдается багаж, основываясь на данных, предоставленных авиакомпаниями.

Также с 1 марта вступают в силу новые правила провоза ручной клади. Пассажиры смогут бесплатно перевозить в салоне устройства для переноски детей, удерживающие системы, а также коляски – даже если ребенка с собой нет. Главное, чтобы предметы безопасно помещались на багажной полке или под сиденьем. Ранее такие вещи разрешалось брать только при фактическом перелете несовершеннолетнего.

Кроме того, помимо товаров duty free, пассажирам разрешено брать на борт покупки, сделанные в зоне транспортной безопасности, при условии что они находятся в запечатанном пакете.