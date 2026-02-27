Губернатор Краснодарского края попросит открыть 8 пляжей Анапы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев намерен обратиться к властям России с просьбой открыть для туристов 8 галечных пляжей Анапы после проверки на соответствие санитарным нормам. Речь идет о прибрежных территориях от села Большой Утриш до «Высокого берега». Об этом глава региона заявил сегодня на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море

По словам губернатора, за последние полгода не было новых выбросов нефти или мазута, а морская вода полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора. В случае положительного заключения Кондратьев намерен попросить вице-премьера России Виталия Савельева рассмотреть возможность исключения этих пляжей из зоны чрезвычайной ситуации и открыть их с началом курортного сезона.

«Для курортного сезона это крайне важно. В прошлом году закрытие пляжей привело к сокращению туристического потока на 50%, большинство средств размещения не работали, а жители лишились возможности предоставлять услуги отдыхающим», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что задача властей – приложить все усилия для проведения полноценного курортного сезона в этом году.

Как писал ранее «ТурДом», правительственная комиссия постоянно мониторит уровень загрязнения, а ученые проводят тестирование технологии отсыпки пляжей песком.