Пассажирам турпоездов запретили музицировать и плохо пахнуть

С 1 марта в России начинают действовать новые правила поведения в туристических поездах. Запрещено все, что может помешать пассажирам. Об этом сообщили ТАСС в Минтрансе РФ.

В первую очередь теперь в поездах полностью запрещено курить – это касается не только сигарет, но и вейпов, кальянов и любых никотинсодержащих устройств. Требование распространяется даже на тамбуры между вагонами.

Также ограничили использование музыкальных инструментов и колонок. На станциях и вдоль маршрута играть на инструментах или включать усилители нельзя. В поезде слушать музыку или играть на инструментах можно, только если проводник дал согласие. Эти меры вводятся не просто так: опыт РЖД показывает, что конфликты между пассажирами часто возникали именно из-за громкой музыки или несогласованного использования колонок.

Отдельно подчеркнули правила о пачкающей одежде и неприятных запахах. Нельзя находиться в одежде, которая может испачкать вагон или вещи других пассажиров, либо источает сильный неприятный запах. Ранее из-за этого случались конфликты: кто-то жаловался на одежду соседей, кто-то пачкал вещи в купе, и это порой доходило до ссор с проводниками.

Нельзя заниматься предпринимательской или благотворительной деятельностью без письменного разрешения перевозчика, а также перевозить материалы биологического происхождения. То есть никаких торговых точек в поезде или «своих акций» без согласования – раньше это тоже нередко приводило к конфликтам.

В целом новые правила придуманы, чтобы сделать поездки туристическими поездами комфортными для всех. Минтранс отмечает, что это первые такие правила в России, и они создавались с учетом опыта РЖД. Теперь есть четкие рамки, что разрешено, а что нет, и можно рассчитывать на более спокойное путешествие без лишних неприятностей.Туристический поезд по классификации Минтранса предназначен для путешествий по определенному маршруту, который предусматривает длительные остановки для осмотра достопримечательностей.