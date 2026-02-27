Кострома: почему стоит посетить ювелирную столицу России

Откройте для себя Кострому – город, носящий гордое звание ювелирной столицы России, куда приглашает всех любителей изящных украшений национальный туристический портал «Путешествуем.РФ». Если вас завораживают изделия из золота и серебра, этот город станет вашим идеальным направлением, ведь именно здесь рождается треть всех ювелирных шедевров страны.

История костромской ювелирной школы насчитывает столетия. Еще с XVIII века императоры Российского государства восхищались и пополняли свои коллекции произведениями местных мастеров. Особенно известно во всем мире искусство красносельской скани – филигранные узоры, созданные из тончайшей золотой, серебряной или медной проволоки. Изысканные костромские украшения украшают экспозиции Московского Кремля, Эрмитажа и Гохрана России.

Сегодня Костромская область является домом для примерно 800 ювелирных предприятий. Ежегодно их творческий труд воплощается в 12 миллионах изделий, для создания которых перерабатывается более 16 тонн благородных металлов.

Культурная жизнь региона богата музеями и выставками, посвященными ювелирному искусству. Многие из них предлагают уникальную возможность не только узнать о секретах создания украшений, но и попробовать свои силы в роли ювелира.

Этот маршрут – лишь один из цикла «городов-столиц», представленных порталом «Путешествуем.РФ» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».